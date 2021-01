Hannover

Orangen, Mandarinen und Kiwis liegen akkurat in der Auslage, Pilze bilden eine Phalanx – es ist angerichtet für die Kunden der „Grünen Insel“ in der Markthalle. Doch der Andrang hält sich in Grenzen. „Üblicherweise ist es sonnabends in der Markthalle knallvoll, jetzt kommen vor allem Stammkunden“, sagt Gemüsehändler Muzaffer Seyrek. Noch hält er wie viele andere Standbetreiber sein Geschäft aufrecht, werktags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr. „Die Markthalle hat geöffnet, das vergessen leider viele“, betont Seyrek. Klar sei aber auch: Die Stimmung ist nicht mehr dieselbe.

Muzaffer Seyrek verkauft Obst und Gemüse. Seine Mitarbeiter sind Familienmitglieder. Quelle: Katrin Kutter

„Einige Standbetreiber werden wohl nicht wieder öffnen“

Der „Bauch von Hannover“, wie die Markthalle gern genannt wird, ist vor allem sonnabends ein beliebter Treffpunkt gewesen. Nach ihrem Einkaufsbummel in der City haben sich etliche Hannoveraner auf einen Cappuccino oder ein Glas Prosecco in der Halle getroffen. Seit dem Lockdown bleiben Stühle und Tische leer. Viele Gastronomen haben ihren Laden geschlossen. „Einige werden wohl nicht wieder öffnen“, vermutet ein Händler, der seinen Namen nicht nennen möchte.

Fatos Selimi, Inhaber des El Torito, bietet Getränke und Tapas zum Mitnehmen an. Quelle: Katrin Kutter

Tapas-Gastronom will Präsenz zeigen

Fatos Selimi, Inhaber des spanischen Tapas-Restaurants El Torito, lässt sich nicht unterkriegen. „Wir zeigen Präsenz“, sagt er. Selimi bietet Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Auch Wein verkauft er flaschenweise, ungeöffnet versteht sich. „Die Leute dürfen in der Halle und vor den Türen nicht trinken“, sagt er.

Kunden müssen am Eingang einen Korb mitnehmen. Quelle: Katrin Kutter

Wenn Kunden die Markthalle gegenüber dem Alten Rathaus betreten, müssen sie sich einen Plastikkorb vom Stapel nehmen. 200 Körbe stehen an den Eingängen bereit, so viele Menschen dürfen sich gemäß der Corona-Vorschriften gleichzeitig in der Halle aufhalten. Sind alle Körbe vergeben, müssen Kunden vor den Türen warten. „Das hat es aber seit Einführung der Korb-Pflicht im Dezember nicht gegeben“, sagt Gemüsehändler Seyrek.

Karen Klemme hält bei Bedarf Rezepte für ihre Fleischspezialitäten bereit. Quelle: Katrin Kutter

Fleischerei hat gut zu tun und gibt Koch-Tipps

Karen Klemme hat an diesem Sonnabend gut zu tun. Sie wiegt Rindfleischstückchen ab. Eine Mitarbeiterin dreht am Fleischwolf, aus dem rosige Stränge quellen. Etliche Menschen mit Maske warten in gebührendem Abstand vor dem Tresen der Fleischerei. „In der Corona-Krise gönnen sich die Leute etwas Gutes und kochen gerne“, sagt Klemme. Viele wüssten aber gar nicht mehr, wie man ein Gulasch oder Rindsrouladen zubereitet und fragten nach Rezepten. „Da helfen wir gerne“, sagt Klemme.

Ahmed Mohammed vermisst Kunden, die früher auf ein Glas Sekt und ein Fischgericht vorbeikamen. Quelle: Katrin Kutter

Etliche Fisch-Bestellungen zu Weihnachten und Silvester

Auch Ahmed Mohamed, Inhaber von Fisch Müller, will nicht jammern. „Weihnachten und Silvester hatten wir etliche Bestellungen“, sagt er. Vielen Kunden habe er Tipps gegeben, wie sie etwa einen Lachs zubereiten können. „Natürlich fehlen mir jene Kunden, die ein Glas Sekt trinken, frische Fischgerichte genießen und am Fenster sitzend dem Treiben auf der Straße zuschauen“, sagt Mohamed. Seinen Stand betreibt er nur noch allein, fünf Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Viele gastronomische Stände bleiben geschlossen. Quelle: Katrin Kutter

„Die Markthalle ist tot“, meint ein anderer Händler, der anonym bleiben will. Das Bummeln, der Plausch, die Leichtigkeit des Seins sei dahin. Kunden kämen nur noch, um gezielt bestimmte Waren einzukaufen. Ab und zu gingen Ordnungskräfte durch die Gänge und kontrollierten, ob an leeren Stehtischen getrunken oder gegessen werde. Der Händler schüttelt den Kopf. „Wir hoffen auf bessere Zeiten“, sagt er.

Von Andreas Schinkel