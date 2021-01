Polizei und Ordnungsdienst sollen zukünftig am Marstall Hand in Hand arbeiten. Der Bezirksrat Mitte hat jetzt mehrheitlich die Einrichtung einer solchen kooperativen Wache für den Steintor-Kiez gefordert.

Wie kann am Marstall Ruhe einkehren?

Bezirksratsforderung - Wie kann am Marstall Ruhe einkehren?

Bezirksratsforderung - Wie kann am Marstall Ruhe einkehren?