„So schlimm war es in den letzten zehn Jahren nicht“, sagt Manfred Olbrich. Bis zu fünfmal hätten Segler des Hannoverschen Yachtclubs in der vergangenen Woche Anlauf nehmen müssen, um an die Stege am Westufer zu kommen, berichtet der Club-Hafenmeister: „Aber trotz hohen Tempos blieben sie oft in den Wasserpflanzen stecken.“

Der Maschsee wuchert mit Wasserpflanzen zu

Der Maschsee wuchert zu. Vor allem im Nordbereich sprießt überall Grünzeug. Ökologisch sei das starke Pflanzenwachstum ein gutes Zeichen, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Der Flutende Hahnenfuß fühle sich nur in klarem Wasser wohl. Leider wächst er bei Sonnenschein besonders gut, und: „Der April war so ziemlich der sonnenreichste Monat der letzten eineinhalb Jahre“, sagt Steigerwald. Gute Startbedingungen für das Kraut.

Zur Galerie Im Juli 2020 wuchert der Maschsee mit Wasserpflanzen zu. Wir zeigen die besten Bilder von den Näharbeiten in unserer Galerie.

Während das städtische Mähboot in den vergangenen Jahren teils überhaupt nicht ausrücken musste, ist diesmal Dauereinsatz gefragt. Bis zu 30 Kubikmeter Wasserpflanzen würden täglich gemäht, berichtet Steigerwald. Beim Abfallentsorger Aha bestätigt Sprecher Stefan Altmeyer, dass seit Mitte Juni bereits 25 Tonnen Pflanzenmaterial zum Kompostieren abgeholt worden seien.

Schaufeln der Tretboote verstopfen

Die Pflanzen machen auch dem Segel- und Tretbootverleih am Nordufer zu schaffen. „Manchmal kommen die Boote gar nicht aus dem Hafen“, sagt Nele Bernard von der Yachtschule. Seglern helfe es meist, das Schwert hochzuziehen. Aber wenn bei Tretbooten die Schaufel mit Pflanzen verstopft sei, müsse auch schon mal die Maschseeaufsicht anrücken.

Dicht zugewuchert: Pflanzen im Maschsee. Quelle: Manfred Olbrich

Die sei sehr kooperativ, lobt Yachtclub-Hafenmeister Olbrich. Der Verein habe am Wochenende „Wasserpflanzen geschnitten, um den Hafen freizubekommen“. Die Maschseeaufsicht habe besonders lange Haken zur Verfügung gestellt sowie einen Ponton, auf dem das Schnittgut zur Abholung bereitgelegt werden konnte. „Und als der voll war, haben die sogar noch die Seekuh, das alte Mähboot, zum Beladen zu uns geschleppt.“ Sogar mit zwei Tauchern sei man zugange gewesen: „Es waren Berge, die wir da rausgeholt haben.“

Die Segler vermuten, auch die Corona-Pause könnte zum Pflanzenwachstum beigetragen haben. „Unsere Saison hat acht Wochen später begonnen“, sagt Olbrich. Weil kein Wassersport betrieben wurde, sei die Oberfläche meist ruhig gewesen. „Wellen brechen das Licht stärker, dadurch kommen weniger UV-Strahlen bei den Pflanzen an.“

Maschseeschifffahrt läuft weiter

Immerhin: Die Üstra kann die Maschseeschiffahrt trotz des starken Pflanzenwuchs aufrecht erhalten. Wegen Corona ist ohnehin nur die „ Hannover“ im Einsatz, die für niedrigen Wasserstand ausgelegt ist. Das Boot pflügt sich durch die Schlingpflanzen. Nur am Fackelträger müsse dringend stärker geschnitten werden, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz: Da sei zuviel Kraut im Wasser. Montagmittag war das Mähboot dort bereits unterwegs.

