In der Nacht zu Donnerstag wird der Messeschnellweg in Fahrtrichtung Süden zwischen Weidetor und Pferdeturm voll gesperrt. Von 20 bis etwa 3.30 Uhr morgens müssen Autofahrer ausgeschilderten Umleitungen folgen. Grund sind nach Angaben der zuständigen Landesstraßenbaubehörde Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Messeschnellweg-Sperrung: Keine Verbindung zu Conti-Brückenbaustelle

Mit der ab Freitagabend geplanten Installation der Stahl-Glas-Brücke über der Hans-Böckler-Allee, die die beiden Grundstücke der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm verbinden soll, haben die Reparaturarbeiten nichts zu tun. Dafür wird am Freitag, 18 Uhr, die Pferdeturm-Schnellwegabfahrt für Autofahrer aus Richtung Norden sowohl in Richtung Innenstadt wie auch in Richtung Kleefeld gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Montagfrüh gegen 5.30 Uhr. Dann dürfte es wegen der Vollsperrung der Hans-Böckler-Allee zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen.

Von Conrad von Meding