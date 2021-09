Hannovers Nahverkehr beteiligt sich an Bonusaktion für Stammkunden

Hannover

„Deutschland Abo-Upgrade“ lautet das Motto einer zweiwöchigen Aktion des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vom 13. bis zum 26. September, bei der Monatskarten im Abonnement bundesweit gelten. Stammkunden eine Tarifverbandes können dann auch in anderen Städten und Landkreisen in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs unterwegs sein, ohne dafür extra zahlen zu müssen. Zu den rund 90 Prozent der teilnehmenden Verkehrsverbünde gehört auch der Großraum Verkehr Hannover (GVH).

Unternehmen wollen Treue belohnen

Anlass für die Aktion ist die Corona-Pandemie. Während der Lockdowns haben die Nahverkehrsunternehmen drastische Einbrüche bei den Fahrgastzahlen von bis zu 75 Prozent hinnehmen müssen. Demgegenüber sind Besitzer von Monatskarten im Abonnement treuer gewesen. Beim GVH etwa waren vor Ausbruch der Pandemie 160.000 Stammkunden registriert, von denen rund 144.000 bei der Stange geblieben sind. Dies soll nun belohnt werden; außerdem will der VDV die Kundenbindung stärken.

In den beiden Septemberwochen gelten GVH-Fahrscheine der Kategorien Jobticket, Jobticket Ausbildung, Monatskarte Abo, Monatskarte Ausbildung Abo, Seniorennetzkarte Abo und Semesterticket nicht nur in Städten wie Hamburg, Berlin oder München. Besitzerinnen und Besitzer können unabhängig von der aufgedruckten Zone auch im gesamten Tarifgebiet des Verkehrsverbundes ohne Aufpreis für Fahren in Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen und Regionalzügen unterwegs sein.

Für das Upgrade müssen sich Interessenten unter www.besserweiter.de/abo-upgrade via Internet registrieren lassen. Ist das passiert, erhalten sie ein entsprechendes Aktionsticket per Mail.

