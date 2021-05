Nordstadt

Am Anfang des Engelbosteler Damms, nahe der Christuskirche, ziert nun ein neuer öffentlicher Bücherschrank das Tor zur Nordstadt. Seit 2005 sind im Stadtgebiet Hannover 45 dieser Schränke platziert worden – zur Freude vieler Anwohnerinnen und Anwohner. Lesebegeisterte haben so die Möglichkeit, Bücher aller Genres untereinander zu tauschen: Sie können Aussortiertes hineinstellen und mit etwas Glück auch einen passenden Ersatz herausnehmen. Ziel des Projekts ist es, Kultur in Form von Büchern öffentlich zugänglich zu machen. „So ein Bücherschrank ist ein niederschwelliges kulturelles Angebot für alle“, betont Nicole Himmerich vom Bereich Stadtteilkultur der Landeshauptstadt Hannover, die das Projekt aktuell betreut. Auch für Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke (SPD) sind die Bücherschränke eine Herzensangelegenheit. „Durch diese Schränke findet ein kultureller Austausch statt“, sagt Geschke, „für manche Menschen anderer Nationalität kann ein Buch in der Muttersprache sogar ein Stück Heimat bedeuten.“

Bereits der zweite Bücherschrank

Für die Nordstadt ist dies bereits der zweite Bücherschrank – an der Lilienstraße steht der erste. Dieser wird nun jedoch aufgearbeitet und anschließend an der Lutherkirche neu aufgestellt. Das Überarbeiten sowie den Bau aller Schränke übernimmt der Werkstatt-Treff Mecklenheide e.V., ein Projekt für Langzeitarbeitslose. Finanziert wird ein der aktuelle Schrank durch den Stadtbezirk Nord. Neben dem Bereich Stadtteilkultur der Landeshauptstadt Hannover betreut auch ein sogenannter Bücherpate die Umsetzung. „Die Paten sorgen dafür, dass die Schränke ordentlich bleiben und sortieren gegebenenfalls das ein oder andere Buch aus“, erklärt Himmerich. Anwohner Wilhelm Wamming hatte diese Patenschaft bereits für den Bücherschrank an der Lilienstraße übernommen. Nun kümmert er sich zusätzlich um den nahe der Christuskirche. „Ich bin hier im Stadtteil verankert“, sagt Wamming, „Engagement ist für mich eine Selbstverständlichkeit“.

Eine Liste aller offenen Bücherschränke im gesamten Stadtbezirk Hannover gibt es hier zum Download.

Beliebtes Projekt

Auch im Rest der Bevölkerung treffe das Projekt auf großen Anklang. „Wenn ich an einem Bücherschrank vorbei laufe, steht fast immer jemand da“, berichtet Bezirksbürgermeisterin Geschke, „die Resonanz ist wirklich sehr positiv.“ In dem Falle des neuen Bücherschranks kam die Idee sogar von den Nordstädtern selbst. „Das zeigt natürlich, wie gut das Projekt angenommen wird“, sagt Geschke. „Wir alle freuen uns, wenn wir solch einen Wunsch gemeinsam realisieren können.“

