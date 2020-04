Hannover

Drei Wochen nach Beginn der Arbeiten für die Behelfsklinik für Corona-Patienten auf dem Messegelände ist die Einrichtung einsatzbereit. „Wir haben am Karfreitag Testläufe mit zwei Zwölfergruppen gemacht, die Patienten dargestellt haben. Für den Notfall wären wir startklar“, sagte Projektkoordinator Martin Menning am Sonnabend bei einem Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten und Staatsministers im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt.

Besser wäre es laut Menning, die am Projekt Beteiligten hätten noch etwa zehn Tage Zeit, um am Feinschliff der Abläufe zu arbeiten. Und insgesamt gilt nach wie vor die Losung, dass es die glücklichste Situation wäre, wenn die Klinik überhaupt keine Patienten aufnehmen müsste.

Die Klinik ist für Patienten mit mittelschweren Symptomen vorgesehen. Quelle: Dröse

Sollte es doch dazu kommen, stehen 460 Betten für Corona-Erkrankte mit mittelschweren Symptomen zur Verfügung – solche also, die nicht in häuslicher Quarantäne bleiben können, andererseits aber auch nicht auf andauernde Intensivbehandlung angewiesen sind. „Ob die Behelfsklinik belegt wird, entscheidet das niedersächsische Sozialministerium. Der Fall tritt ein, wenn so viele erkranken, dass die Regelversorgung in den bestehenden Kliniken nicht mehr gewährleistet ist“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau. Dann bräuchte das Notfall-Krankenhaus einen Personalstamm von täglich 1000 Mitarbeitern in vier Schichten. Die Leitung des Betriebes würde die Medizinische Hochschule übernehmen.

Beratung aus Wuhan

Die Behelfseinrichung beansprucht 100.000 Quadratmeter Fläche in sechs Hallen. Sie ist in dieser Form bisher einzigartig in Deutschland und stößt deshalb auf überregionales Interesse. „Wir hatten schon Delegationen aus Berlin, Köln und Sachsen-Anhalt hier, die sich das angesehen haben“, berichtete Jagau. Andererseits hat sich das Projektteam auch Ratschlag geholt. „Es gab beispielsweise eine Telefonferenz mit Fachleuten aus Wuhan, die offen berichteten, was beim Aufbau der dortigen Klinik gut und was weniger gut gelaufen ist“, sagte Alexander Kaltenborn, Stabsarzt bei der Bundeswehr. In der chinesischen Stadt war die Corona-Krise erstmals ausgebrochen.

Hoppenstedt zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Projektbeteiligen. Es sei eine große Beruhigung, dass diese Notfalleinrichtung existiere. „Unser Hauptziel ist es, dass niemand zu Tode kommt, weil eine medizinische Versorgung fehlt“, verdeutlichte er.

Skepsis beim Thema Lockerung der Corona-Regeln

Zu möglichen Lockerungen bei den strikten Corona-Regeln äußerte sich der Staatssekretär wie auch die beteiligten Mediziner zurückhaltend. „Würde man dies tun, hätte es Einfluss auf den Infektionsverlauf. Eine solche Lockerung darf das medizinische System nicht überfordern“, betonte Hoppenstedt. Entscheidend für die Bewertung der Lage werde die Entwicklung in der Woche nach Ostern.

Von Bernd Haase