Mit einem eindringlichen Appell in der Corona-Krise hat sich auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay an die Bevölkerung gewendet. In einer Videobotschaft fordert er die Menschen dazu auf, den Anordnungen der Behörden Folge zu leisten. „Halten Sie Abstand; meiden Sie soziale Kontakte; bleiben Sie zu Hause“, sagt Onay. „Auch wenn der Frühling lockt; wenn es Sie traurig macht, oder einfach nur lästig ist. Es ist für Ihre Gesundheit und die Ihre Mitmenschen unabdingbar, und hilft, verschärfte Maßnahmen wie Ausgangssperren zu vermeiden.“

Bisher hatte sich Onay in der Corona-Krise mit öffentlichen Appellen eher zurückgehalten. Vorwürfe kamen unter anderem aus der durch die Pandemie extrem getroffenen Wirtschaft. Die Unternehmen erwarteten Führung von der Rathausspitze, hatte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgebervereinigung Hannover, Volker Schmidt, gesagt. Onay kündigte daraufhin eine Telefonkonferenz mit Wirtschaftsvertretern in der kommenden Woche an.

In seiner Videobotschaft wendet sich Onay jetzt direkt an die Menschen in Hannover. „Seien Sie sicher: Wir tun alles, was auf kommunaler Ebene getan werden kann, um durch diese Zeit zu kommen“, versichert der OB. Man werde alle Möglichkeiten des Haushaltsrechts ausloten, um auch die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise abfedern zu können.

