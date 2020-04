Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay und fünf lokale Gewerkschaftsvertreter haben sich mit einem offenen Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gewandt. Sie fordern darin, das Kurzarbeitergeld um 20 Prozent zu erhöhen. „Bei den Regelungen zeigt sich dringender Nachbesserungsbedarf“, schreiben sie.

Wegen der Corona-Krise erleben die Arbeitsagenturen derzeit einen nie gekannten Bedarf an Kurzarbeit, die Unternehmen angesichts wegbrechender Aufträge beantragen. Die Beschäftigten erhalten dann derzeit 60 Prozent ihres Gehalts vom Staat; wenn sie Kinder haben, sind es 67 Prozent.

Niedriglohnsektor bereitet Sorgen

Einige Betriebe stocken diese Sätze aus eigener Kasse auf, aber eben nicht alle. Gerade in Branchen wie etwa Gastronomie und Handel, in denen die Beschäftigen mit eher niedrigen Löhnen arbeiten, sei dies oft nicht der Fall, heißt es in dem Brief: „Sie werden dann auf zusätzliche staatliche Hilfen angewiesen sein.“ Außer Onay haben Torsten Hannig (Deutscher Gewerkschafts Bund), Lena Melcher ( Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten), Dirk Schulze ( IG Metall) und Harald Memenga ( Verdi) unterzeichnet.

Ein höheres Kurzarbeitergeld sei erforderlich, damit Menschen nicht „massenhaft unter das Existenzminimum fallen“. Dies gefährde auf Dauer den sozialen Zusammenhalt. Am Freitag hatte Michael Stier, Geschäftsführer des Jobcenters der Region Hannover, gesagt, er rechne damit, dass Bezieher von Kurzarbeitergeld vermehrt auf Leistungen der Behörde angewiesen sein werden.

Von Bernd Haase