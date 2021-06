Hannover

Die Infektionszahlen sinken, die Zahl der Geimpften steigt – die Corona-Pandemie scheint eingedämmt. Doch die finanziellen Auswirkungen der Krise bekommen die Kommunen noch immer zu spüren. Einbrechende Steuereinnahmen reißen auch in diesem Jahr riesige Löcher in die öffentlichen Haushalte. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schließt sich daher der Forderung des Deutschen Städtetags an, dass Bund und Länder in diesem und im kommenden Jahr den Kommunen finanziell unter die Arme greifen sollen. Kürzlich forderte auch Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) im Gespräch mit der HAZ einen „Schutzschirm“ für Kommunen.

Lesen Sie auch So soll Hannover aus der Corona-Krise kommen: Interview mit Kämmerer von der Ohe

Im vergangenen Jahr hatte der Bund Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen zu großen Teilen kompensiert. 12,4 Milliarden Euro hat der Bund dafür in die Hand genommen. Eine ähnliche Hilfe erhoffen sich die Kommunen auch jetzt. „Für die Landeshauptstadt Hannover gilt, dass wir ohne Hilfe von Bund und Land zu kurz- und mittelfristigen Sparmaßnahmen gezwungen wären, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Strukturen gefährden könnten“, sagt Onay.

100 Millionen Euro weniger bei Gewerbesteuereinnahmen

Hannover rechnet in diesem Jahr mit einem Fehlbetrag bei den Gewerbesteuereinnahmen von bis zu 100 Millionen Euro gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Zeit vor der Corona-Krise. Ähnlich tiefe Einbrüche zeichnen sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ab. Hier rechnet die Kämmerei mit einem Minus von rund 34 Millionen Euro.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Investitionen verschieben oder aufgeben?

Zudem fehlen Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kinderbetreuung, weil Kitas lange geschlossen blieben, sowie Gewinnabführungen von beteiligten Unternehmen, etwa der Deutschen Messe AG. Unterm Strich muss die Stadt Hannover auf Einnahmen von 100 bis 150 Millionen Euro verzichten – innerhalb eines Jahres. Ohne Hilfe von Bund und Land müsse man prüfen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung, welche dringend notwendigen Aufgaben und Investitionen zu verschieben oder aufzugeben seien.

Von Andreas Schinkel