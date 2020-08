Die Stadt Hannover hat am Donnerstag dem Abwurf der Atombombe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren gedacht. Um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt des Abwurfs, schlug Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Friedensglocke in der Aegidienkirche an.