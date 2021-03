Hannovers Oberbürgermeister Onay bedroht: Jugendstrafe für 20-jährigen Hetzer

Hannover

Im Mai vergangenen Jahres hat Lukas D. 18 Schreiben in die Briefkästen von Empfängern mit ausländisch klingenden Namen in Hannovers Südstadt eingeworfen. Der Inhalt: Perfide Morddrohungen gegen vermeintliche Immigranten.

Wegen Volksverhetzung wurde der 20-Jährige nun vom Jugendrichter am Amtsgericht Hannover verurteilt. Er muss in einen zweiwöchigen Dauerarrest, an einem sechsmonatigen sozialen Trainingskurs sowie Beratungsgesprächen teilnehmen. Das Gericht hatte nach Jugendstrafrecht geurteilt, weil es eine Reifeverzögerung bei D. gegeben sah.

Grausame Nachrichten verschickt

D., damals 19 Jahre alt, hatte die 18 gleichlautenden Schreiben an seinem Computer verfasst. Darin drohte er den Empfängern mit der Ermordung, sollten diese nicht auswandern. Der Rechtsradikale beendete die Briefe mit „Heil Hitler“.

Lesen Sie auch Morddrohungen an Ausländer: Polizei Hannover fasst Verdächtigen

Ein individuell verfasstes Schreiben schickte er ans Neue Rathaus. Der Adressat: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Darin drohte D. mit der Tötung des Oberbürgermeisters durch einen Sprengstoffanschlag, sollte dieser nicht von allen politischen Ämtern zurücktreten. Als Begründung gab D. die „für die nationalistische Ideologie nicht hinnehmbare Abstammung“ an. In der Einlassung erklärte D.s Verteidiger Peter Hunger, dass sein Mandant nie den Plan gehabt hätte, die Drohungen umzusetzen. Der 20-Jährige würde das Geschehene gerne rückgängig machen, so sein Verteidiger.

„Wirbel im Internet“ verursachen

Aus Sicht der Betroffenen und mit Blick auf vergangene rechtsradikale Morde, klingt die Motivation für die Schreiben wie ein zynischer Witz. D. habe für „Wirbel im Internet“ sorgen wollen, wenn die Empfänger die Inhalte online teilen. Es sei ein ironisch gemeinter „Scherz“ gewesen, sagte der Verteidiger.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch was brachte den jungen Mann dazu, die grausamen Schreiben zu verfassen und zu verteilen? D. hatte 2019 sein Abitur gemacht, wollte anschließend zur Bundeswehr, wo er aus gesundheitlichen Gründen nicht genommen wurde. Er begann ein Studium. Wie sein Verteidiger erklärte, fühlte sich der junge Mann mit dem Fortschreiten des ersten Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr zunehmend isoliert. D. lud sich auf dem Index stehende Musikvideos von Neonazibands mit menschenverachtenden Texten herunter, die Ermittler später fanden. Er bestellte Infomaterial und Sticker der Identitären Bewegung.

Vor Wut Tür eingetreten

Sein Verteidiger zeichnete das Bild eines einsamen Heranwachsenden, der um Aufmerksamkeit bettelte. Rechtsradikale Neigungen habe er mitnichten, beteuerte der Verteidiger. Auch Kontakte zu einschlägigen Personen oder Gruppen konnten nicht nachgewiesen werden. D. ist ein Einzelgänger.

Als er die Schreiben verteilt hatte, berichtete er seine Familie davon. Seine Schwester erstattete Anzeige. Vor Wut soll D. eine Tür eingetreten haben. Dass die Polizei ermitteln würde, das habe er nicht geahnt. Später wollte sich D. bei den Empfängern persönlich entschuldigen. Doch die meisten wollten davon nichts hören, sagte sein Verteidiger.

Von Manuel Behrens