Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist am Sonnabend am Rande einer Demonstration auf dem Steintorplatz beleidigt worden. Ein bislang unbekannter Täter soll ihm das Wort „Hurensohn“ an den Kopf geworfen haben. Am Montag hatte Onay wegen des Vorfalls Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Die Behörde hat jetzt mit den Ermittlungen begonnen.

„Ein solches Verhalten ist nicht hinnehmbar“

Hannovers Oberbürgermeister hatte sich am Sonnabendnachmittag auf dem Steintorplatz eingefunden, um mit zahlreichen anderen Teilnehmern gegen eine Versammlung von Corona-Skeptikern auf dem Platz an der Goseriede zu demonstrieren. Im Verlauf dieser Veranstaltung erschienen einige aggressiv auftretende Gegner der Corona-Beschränkungen am Steintorplatz. Einer von ihnen soll Onay anschließend beschimpft haben. Politische Auseinandersetzung sei ein Teil unserer Demokratie, sagte Onay am Montag der HAZ. „Aber auch hierfür gibt es klare Spielregeln. Beleidigungen, Hetze oder Angriffe gegen Menschen gehören nicht dazu. Ein solches Verhalten ist nicht hinnehmbar. Deshalb habe ich Strafantrag gestellt“, sagte der Verwaltungschef weiter.

Onay bereits im Internet beleidigt, beschimpft und bedroht

Es ist nicht das erste Mal, dass Hannovers Verwaltungschef Ziel von Anfeindungen geworden ist. Bereits unmittelbar nach seiner Wahl war Belit Onay im Internet beleidigt, beschimpft und bedroht worden. Er sei überrascht von der Masse der Anfeindungen, sagte Onay damals. Vor seiner Wahl habe es nur wenige diffamierende Äußerungen gegeben, die Hetze habe inzwischen massiv zugenommen. Er leitete rechtliche Schritte gegen die Verfasser der Botschaften ein.

