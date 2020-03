Hannover

Tägliche Telefonkonferenzen und Kampf gegen die Müdigkeit – Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus fort, trotz Corona-Infektion. „Meine Symptome sind eher mild“, sagt er gegenüber der HAZ. Aktuell habe er kein Fieber mehr, sei aber ziemlich müde und müsse hin und wieder husten. „Außerdem ist mein Geruchssinn weg. Das ist aber wohl typisch“, sagt Onay. Zudem sei der Lagerkoller eine große Herausforderung mit zwei kleinen Kindern. Belit Onay und seine Frau Derya haben erst kürzlich ihr zweites Kind bekommen.

Stadtspitze noch bis 6. April in Quarantäne

Erste Symptome einer Infektion traten beim Stadtoberhaupt vor einer Woche auf. Ein Test ergab, dass sich Onay mit Coronaviren angesteckt hatte. Daraufhin ging die gesamte Stadtspitze in Quarantäne, allein Sozial- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf hält noch die Stellung im Rathaus. Verzichten muss Onay auf bewährte Bürokräfte, unter anderem Büroleiterin Jeannette Leinenweber, die ebenfalls unter Quarantäne steht. Auch mehrere Ratspolitiker sowie Parteichefs, die sich zuvor mit Onay getroffen hatten, müssen sich in ihren Wohnungen aufhalten. Bis zum 6. April, so schreibt es das Gesundheitsamt vor, bleiben die Politiker in Quarantäne.

Auf Videokonferenzen umgestiegen

Dennoch steht Onay in ständigem Kontakt mit seinen Dezernenten. „Wir waren ja schon vor der Quarantäne größtenteils auf Video- und Telefonkonferenzen umgestiegen“, sagt Onay. Diesen intensiven Austausch setze man jetzt fort. Als sich der Rat vergangene Woche im Hannover Congress Centrum (HCC) zu einer außerordentlichen Sitzung versammelte, wurden Onay und die Dezernenten zugeschaltet und erschienen auf Monitoren.

Zu hohe Firewalls auf Verwaltungsrechnern

Das habe im HCC gut funktioniert, sagt ein Ratspolitiker, mit den Verwaltungs-Laptops gebe es aber Schwierigkeiten. Die Schutzvorkehrungen (Firewalls) auf den Rechnern seien derart hoch, dass Videokonferenzen zwischen Ratspolitikern und Verwaltungsvertretern nicht möglich seien. „Die Krise zeigt, wie viel die Stadtverwaltung in Sachen Digitalisierung nacharbeiten muss“, sagt er.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Schinkel