Herr Onay, Sie sind kaum fünf Monate im Amt und müssen schon eine der größten Krisen Hannovers in der Nachkriegszeit bewältigen. Haben Sie sich Ihren Job so vorgestellt?

Ich bin durchaus mit einem anderen Plan gestartet. Ich wollte Themen wie Mobilität und Digitalisierung angehen, auch soziale Fragen in den Vordergrund rücken. Da bin ich weiterhin dran, doch das Krisenmanagement vereinnahmt einen großen Teil meiner Zeit.

Die Corona-Pandemie hat Sie auch persönlich getroffen. Sie hatten sich vor mehreren Wochen mit dem Coronavirus angesteckt und mussten in Quarantäne gehen. Wie geht es Ihnen jetzt?

Mir geht es wieder gut. Der Krankheitsverlauf war relativ mild. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, leichtes Fieber und habe mich ziemlich schlapp gefühlt. Die Müdigkeit war am schlimmsten, weil ich von zu Hause aus von morgens bis abends in Telefon- und Videokonferenzen war.

Sie haben sich keine Auszeit genommen?

Nein, das ging nicht.

„ Elterngeld habe ich noch nicht beantragt“

Sie sind im März zum zweiten Mal Vater geworden. Haben Sie schon eine Geburtsurkunde erhalten und Elterngeld beantragt?

Die Ausstellung der Geburtsurkunde hat etwas länger gedauert. Das mag auch daran gelegen haben, dass mein Kind nicht im Krankenhaus, sondern in einem Geburtshaus zur Welt kam. Elterngeld habe ich noch nicht beantragt.

Was meinen Sie, wann das Elterngeld kommt?

Ich hoffe, der Vorgang dauert nicht länger als 30 Tage. Ich weiß, dass es derzeit Probleme in der Elterngeldstelle gibt. Die Bearbeitungszeit ist sehr lang, und das ist ärgerlich – für alle Beteiligten.

Über 30 Tage Wartezeit würden sich viele freuen. Tatsächlich erzählen uns Mütter und Väter, dass sie bis zu fünf Monate auf ihr Geld gewartet haben. Was läuft in Ihrer Verwaltung schief?

Die Elterngeldstelle hat einen Stau von 1000 bis 1500 Anträgen, die jetzt abgearbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass der Rückstau bis zum Sommer behoben ist. Mein Anspruch ist, dass die Bearbeitungszeit der Anträge auf Elterngeld künftig nicht länger als 30 Tage dauert.

In der Corona-Krise war die Elterngeldstelle für ganze sieben Wochen geschlossen. Hat die Zeit nicht gereicht, den Aktenstapel zu bewältigen?

Die Elterngeldstelle war für den Publikumsverkehr geschlossen, hat aber Anträge angenommen und telefonisch beraten. Wir haben während des Lockdowns ein Drittel des Rückstaus abarbeiten können, aber nicht so viel geschafft, wie wir wollten. Das lag daran, dass ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeitenden ausgefallen ist. Einige mussten in Quarantäne gehen, andere ihre Kinder zu Hause betreuen, weil Schulen und Kitas geschlossen waren. Auch fielen Mitarbeitende krankheitsbedingt aus. Zudem mussten wir etliche Anträge ändern, weil sich die Einkommensverhältnisse der Eltern geändert haben, etwa wegen Kurzarbeit.

„Wir brauchen für solche Fälle ein Frühwarnsystem“

Hätten Sie nicht Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abziehen und zur Elterngeldstelle beordern können? Immerhin geht es um eine Pflichtaufgabe der Kommune.

Das haben wir getan. Wir haben eine Task Force gebildet und in der Elterngeldstelle eingesetzt. Die Anträge sind jedoch sehr umfangreich und müssen rechtssicher bearbeitet werden. Wir können deshalb nur solche Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen einsetzen, die mit dem Thema vertraut sind. Also diejenigen, die in der Vergangenheit schon in dem Bereich tätig waren. Um besser erreichbar zu sein und dringende Fragen zu klären, wollen wir jetzt eine Info-Hotline für Eltern einrichten.

Die Probleme bei der Elterngeldstelle gibt es nicht erst seit der Corona-Krise. Bereits im Herbst vergangenen Jahres erreichten uns erste Beschwerden, über die wir auch berichteten. Warum haben Sie so spät reagiert?

Tatsächlich brauchen wir für solche Fälle ein Frühwarnsystem. Anhand von Kennzahlen, etwa Krankenständen und Stellenvakanzen, sollten wir frühzeitig erfahren, wo ein Engpass auftreten könnte. An einem solchen System arbeiten wir derzeit.

Nicht nur die Elterngeldstelle hat Probleme. Auch in Bürgerämtern und bei der Kfz-Zulassungsstelle dauert es mehrere Wochen, bis man einen Termin bekommt und vorsprechen darf. Wann kommt die Stadt Hannover im digitalen Zeitalter an und erweitert den Onlineservice?

Im Idealfall sollte es überhaupt keine Wartezeiten geben. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die meisten Behördenangelegenheiten, etwa Verlängerung von Personalausweisen, am heimischen Rechner erledigt werden könnten. Aber die rechtlichen Vorgaben von Bund und Land geben das oft noch nicht her. Ein Antrag auf Elterngeld muss ausgedruckt, unterschrieben und eingereicht werden. Zum Glück gibt es Schritte, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Mein Wunsch ist ein digitales Rathaus, sodass diejenigen, die ihre Angelegenheiten online erledigen wollen – und können – nicht mehr persönlich kommen müssen.

Oberbürgermeister Belit Onay (2. v. l.) im Gespräch mit den HAZ-Redakteuren Andreas Schinkel (l.) und Heiko Randermann (r.). Im Hintergrund sitzt Stadtsprecher Felix Weiper. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kommen wir auf die aktuelle Corona-Krise zu sprechen. Als im März das öffentliche Leben zum Stillstand gebracht wurde, hörte man aus dem Rathaus zunächst wenig. Haben Sie das Krisenmanagement verschlafen?

Nein. Als die ersten Messen ins Wanken gerieten, wurde mir klar, dass etwas Größeres auf uns zurollt. Meine Antrittsgespräche als Oberbürgermeister bei Unternehmen und Verbänden gerieten zu Krisengesprächen. Ich war viel im Austausch, habe den Menschen zugehört und erfahren, welche Existenzängste sie umtreiben, welche Sorgen sie sich um ihre Gesundheit machen. Wir haben drei Hilfspakete geschnürt. Frühzeitig haben wir eine 10-Millionen-Euro-Soforthilfe für kleine Betriebe und Selbstständige auf den Weg gebracht. Damit war Hannover schneller als alle anderen Kommunen in Deutschland. Danach haben wir einen Sozialfonds aufgelegt, um Härtefälle abzufedern. Und im Strukturpaket haben wir viele, auch kleinteilige Fördermaßnahmen gebündelt, etwa um Gastronomen zu entlasten sowie Kulturschaffenden und Sportvereinen zu helfen.

Die SPD meint, dass das alles im Kern ihre Ideen waren. Haben Sie bloß abgeguckt?

Wissen Sie, eine Pressemitteilung zu einem Einzelprojekt ist schnell geschrieben. Wir als Stadt Hannover müssen aber alle Menschen im Blick haben. So sind unsere Hilfsprogramme aufgestellt – auf Grundlage der Initiative und klaren Analysen der Fachdezernentinnen und Fachdezernenten und des Oberbürgermeisters. Aber natürlich begrüße ich es, wenn sich Parteien Gedanken machen. Alle drei Partner im Mehrheitsbündnis – SPD, Grüne, FDP – finden sich mit ihren Ideen in den Beschlüssen wieder.

Hilfe hat auch die Stadtverwaltung nötig, um mehr Durchblick bei ihren Gebäudesanierungen zu bekommen. Wie kann es sein, dass in ein marodes ehemaliges Amt eine halbe Million Euro gesteckt wird, um es noch zwei Jahre nutzen zu können und danach abzureißen?

Mal langsam. Der Fachbereich Gebäudemanagement macht einen guten Job, saniert etliche öffentliche Einrichtungen, darunter viele Schulen und Kitas, und sieht zu, dass die Verwaltung mit ihren stetig wachsenden Aufgaben an möglichst wenig Standorten konzentriert wird. Sie sprechen das Gebäude in der Leinstraße an. Wir müssen es zurzeit nutzen, wenn die Alternativen fehlen, um Mitarbeitende in anderen Räumen unterzubringen. Zudem ist dort ein wichtiger Datenknotenpunkt des städtischen Netzwerks installiert ...

Dauerstreitthema: Die neue Feuerwehrleitstelle liegt zwei Jahre hinter dem ursprünglichen Bauplan – und deutlich teurer wird sie auch. Quelle: Moritz Frankenberg

... und der sollte längst in der neuen Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm liegen. Aber die Zentrale wird nicht fertig. Die Bauarbeiten verzögern sich bereits um mehr als zwei Jahre. Noch so ein Beispiel für das Versagen des Gebäudemanagements?

Die Bauverzögerungen bei der Regionsleitstelle Weidendamm haben ihre Ursache in einem Streit über die Leistungen der Baufirma. Stadt und Firma haben inzwischen eine Lösung gefunden. Ich bin zuversichtlich, dass die Bauarbeiten zeitnah beendet werden.

Was heißt „zeitnah“? Noch in diesem Jahr?

Das hoffe ich.

Dennoch: Da baut die Stadt für 80 Millionen Euro ein Verwaltungszentrum am Schützenplatz, um mehr Kapazitäten zu schaffen. Und jetzt weiß man nicht, wo man einige Mitarbeiter aus der Leinstraße und ein paar Server unterbringen soll? Stattdessen steckt die Stadt eine halbe Million Euro in die Brandschutzsanierung eines Gebäudes, das ohnehin bald abgerissen wird. Das erschließt sich niemandem.

So einfach ist das nicht. Im Verwaltungszentrum am Schützenplatz sind Abteilungen des Fachbereichs Öffentliche Ordnung an einem Ort gebündelt. Räume für die Server waren hier nicht geplant und gibt es nicht. Eine zwischenzeitliche Verlegung der Technik von der Leinstraße an einen anderen Ort wäre mit hohem technischen und baulichen Aufwand verbunden. Dieser und der doppelte Umzug würde teurer sein als die, wie Sie zurecht sagen, hohe Summe von rund 500.000 Euro für die Brandschutzsanierung in der Leinstraße. Wie gesagt: Ich bin zuversichtlich, dass die Server bald wie geplant in der Regionsleitstelle Weidendamm stehen werden.

Agile Verwaltung? Es gibt immer Luft nach oben!

Ist die Verwaltung agil genug?

Es gibt immer Luft nach oben. Aber ich beobachte eine hohe Bereitschaft, über die Grenzen der eigenen Fachbereiche und Dezernate hinaus zu denken. Klar ist, dass eine Verwaltung hierarchisch gegliedert ist und deutlich mehr gesetzliche Vorgaben beachten muss als private Unternehmen. Eine Chance, noch agiler zu werden, sehe ich in der Digitalisierung. Diese werde ich weiter vorantreiben.

Noch ein Wort zu ihrem Lieblingsthema: Verkehrswende und autofreie Innenstadt. Hat sich das Thema mit der Corona-Krise erledigt?

Nein, ich will weiterhin in einen Dialog mit allen Beteiligten treten, um Hannovers Innenstadt attraktiver zu machen. Denn darum geht es mir. Mein Ziel ist nicht, lediglich Autos aus dem Zentrum zu verbannen. Wir müssen unter anderem den Anteil des Radverkehrs steigern.

Ist jetzt überhaupt noch Geld da für einen Ausbau des Radwegenetzes?

Die Corona-Krise reißt ein Loch von bis zu 400 Millionen Euro in den städtischen Haushalt. Dennoch müssen wir in nachhaltige Projekte investieren, um auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das schaffen die Kommunen nicht allein, sie brauchen Hilfe von Land und Bund.

Herr Onay, in dieser Woche haben Cafés und Restaurants wieder geöffnet. Haben Sie das schon ausgekostet?

Nein, für einen privaten Café- oder Restaurantbesuch hatte ich leider noch keine Zeit. Dennoch habe ich mit vielen Gastronomen gesprochen und kenne ihre Nöte.

Von Andreas Schinkel und Heiko Randermann