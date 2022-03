Hannover

Die Corona-Pandemie schlaucht Eltern seit zwei Jahren, nun fällt die Kita-Betreuung aus einem anderen Grund aus: Streik. Ein Warnstreik in den kommunalen Kindertagesstätten genau genommen. Und bis zum Morgen des Weltfrauentages werden die Mütter und Väter nicht wissen, ob auch die Kita ihrer Mädchen und Jungen betroffen sein wird. Denn anmelden muss man sich nicht, wenn man zum Streik bereit ist.

Das Gestöhne gebeutelter Eltern findet sich auch in den sozialen Medien wieder. „Alle zwei Jahre der selbe Mist. Ich kenne keinen außer Erzieher und die Bahnangestellten, die so regelmäßig streiken“, schreibt Sina F. auf Facebook. Der Konter kommt ebenfalls von einer Frau: „...nennt sich Ende des Tarifvertrages und ein neuer muss erstreikt/erstritten werden“, schreibt Karin P. dazu.

Verständnis für beide Seiten

In der städtischen Politik zeigt man sich einig verständnisvoll gespalten. Iyabo Kaczmarek, jugendpolitische Sprecherin der Grünen, sieht die enorme Belastung der Eltern, „vor allem der Alleinerziehenden seit Corona, aber auch schon vorher“. Dass diese jetzt durch den Streik nach einer Betreuung schauen müssten, wäre hart. Andererseits habe sie größtes Verständnis für die Erzieherinnen und Erzieher, „die Tarifverträge müssen an unsere Lebensbedingungen, der Mehrfachbelastungen, die sich die Beschäftigten in den Kitas gegenübersehen“ angepasst werden.

Qualität für Eltern und Beschäftigte: Iyabo Kaczmarek (Grüne) Quelle: Sven Brauers

Auch ihr grüner Parteifreund Liam Harrold, Sohn einer Erzieherin im Kindergarten, sieht sowohl „völlig ausgelaugte Eltern als auch Kita-Beschäftigte unter enormen Druck“. Er möchte das Land in die Pflicht nehmen. „Die Kommunen bekommen zur Zeit so viele zusätzliche Aufgaben.“

Wenigstens Inflationsausgleich

Jesse Jeng, CDU-Ratsherr Im Jugendhilfeausschuss, fände zumindest einen Inflationsausgleich für die pädagogischen Kräfte in den Kita gerechtfertigt. „Wir haben eine galoppierende Inflation und die Kommunen auch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Beschäftigten.“ Dass dies nicht gerade der Traum der Haushaltspolitiker ist, ist Jeng klar. „Aber die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas erhalten ja ohnehin keinen fürstlichen Lohn.“

Versteht beide Seiten: Ratsherr Jesse Jeng von der CDU. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sozialdemokratische Jugend-Politikerinnen wie Joanna Kleindienst und ihre Vorgängerin in der Jugend-AG, Kerstin Klebe-Politze, wissen aus unterschiedliche Erfahrungen, was der Streik bedeutet. Kleindienst hat zwei Kinder, davon eines im Kita-Alter, Klebe-Politze hat sechs Kinder – schon fast alle erwachsen – und arbeitete 20 Jahre in einer Kita. „Für die Eltern ist sehr kurzfristig“, sagt Kleindienst, „da wird es schwierig mit der Betreuung.“ Aber Gehälter müssten sich nun einmal entwickeln. Klebe-Politze findet einen Warnstreik gerechtfertigt, „ich weiß ja genau, was die Erzieherinnen und Erzieher leisten“.

„Das kommt auch den Kindern zu Gute“

Darauf macht auch Vanessa M. bei Facebook aufmerksam. „Viele verstehen nicht, dass die Erzieher für gute Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Das kommt letztlich auch den Kindern zu Gute.“

Von Petra Rückerl