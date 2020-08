Herr Kluwe, 2019 gab es mit 87 Schulwegunfällen den niedrigsten Stand seit mindestens fünf Jahren. Wieso ist die Aktion „Sicherer Schulweg“ trotzdem weiterhin so wichtig?

Dieser rückläufige Trend ist schön – aber die Zahl ist eindeutig noch zu hoch. Mit der Aktion werden zum Schulstart alle Verkehrsteilnehmer zur Rücksichtnahme aufgefordert und deren Bewusstsein für die Sicherheit der Kinder wird geschärft. Denn es geht dabei um das Wertvollste für uns Erwachsene: unsere Kinder. Bei verschiedenen Mitmachaktionen und an Informationsständen weisen örtliche Träger der Verkehrssicherheitsarbeit auf die Gefahren hin und geben Tipps für den sicheren Schulweg. Es finden wertvolle Gespräche mit Schülern, Eltern und Lehrern statt.

Was sind die häufigsten Unfallursachen?

Zu einer der häufigsten Unfallursachen zählt das Überqueren der Fahrbahn durch plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen wie parkenden Autos oder ohne auf den Verkehr zu achten. Manchmal träumen und trödeln die Kinder auf dem Weg zur Schule – und dann laufen sie plötzlich über die Straße.

Was hilft dagegen?

Es ist wichtig, sich unbedingt an die Regeln zu halten. Kinder sollen lernen, ihre Umgebung bewusster wahrzunehmen und aufmerksam zu sein. Das gilt auch, wenn sie gebracht werden: Die Kinder müssen ordnungsgemäß angeschnallt werden und sollten immer auf der Gehwegseite aussteigen – dabei ist natürlich auf Radfahrer zu achten.

Durch die Elterntaxis erhöht sich der Verkehr vor den Schulen, es wird teilweise zu schnell und hektisch gefahren. Quelle: Ingo Rodriguez

Welche Gefahren lauern auf dem Schulweg?

Ob als Fußgänger, auf dem Rad, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder bei den Eltern im Auto: Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und sind daher ständig Risiken ausgesetzt. In ihrem jungen Alter sind die Aufmerksamkeit und der Überblick des zum Teil sehr komplexen Straßenverkehrs sowie die richtige Gefahreneinschätzung noch nicht vollständig ausgeprägt. So hören die Kinder zwar Fahrzeuge, aber sie erkennen spät, aus welcher Richtung sie kommen. Auch die Entfernung können sie im Grundschulalter schlechter einschätzen. Gerade in Anbetracht der E-Mobilität stellt uns das vor eine besondere Herausforderung.

Wie will die Polizei die Kinder dafür sensibilisieren?

Die Kontaktbeamten gehen mit ihnen zum Beispiel die Schulwege ab und sprühen an gefährlichen Stellen „gelbe Füße“ auf den Boden. Dort wissen die Kinder dann, dass sie stehen bleiben und erst gucken sollen. Es werden auch Elternbriefe mit Verhaltensregeln verteilt, bei Bedarf nehmen die Beamten an Elternabenden teil. Im weiteren Verlauf führen sie auch mit Dritt- und Viertklässlern zum Beispiel Fahrradparcours an der Schule und auf öffentlichem Gelände durch. Fahrräder und Helme werden auf ihre Sicherheit geprüft, die Regeln altersgerecht erklärt. Außerdem steht die Polizei regelmäßig im Austausch etwa mit Verkehrswacht, ADFC, ADAC und Stadt.

Weshalb sind ausgerechnet Elterntaxis ein Risiko?

Eltern wollen ihre Kinder vor Gefahren schützen. Es kommt aber oft unbewusst vor, dass sie dem morgigen Stress ausgesetzt sind, ihre Kinder rechtzeitig zur Schule zu bringen und selber pünktlich bei der Arbeit zu sein. Durch die Elterntaxis erhöht sich der Verkehr vor den Schulen, es wird teilweise zu schnell und hektisch gefahren. Einige Eltern lassen ihre Kinder auch auf der falschen Seite aussteigen. Durch die haltenden Fahrzeuge entstehen weitere Sichtbehinderungen.

Einige Eltern argumentieren, der Schulweg sei zu unsicher.

Das Verkehrsaufkommen erhöht sich stetig, wird dadurch sehr komplex und für die ungeschulten Schüler unübersichtlich. Dem versuchen wir natürlich entgegenzuwirken – zum Beispiel eben mit der Aktion „Gelbe Füße“. Die Kinder bekommen in einer spielerischen Form wertvolle Tipps, wie sie sich verhalten sollen. Zudem analysieren die jeder Schule fest zugewiesenen Beamten den Verkehr und erkennen frühzeitig Gefahrenstellen. Auch Eltern werden sensibilisiert.

Was können die übrigen Verkehrsteilnehmer tun?

In der Nähe von Schulen, an Haltestellen und beispielsweise Ampeln und Zebrastreifen sollte vorausschauend gefahren werden und man sollte immer bremsbereit sein. Denn aufgrund ihrer Körpergröße sieht man die Kinder hinter oder zwischen den parkenden Autos oft nicht. Das Parken auf Geh- und Radwegen, an Kreuzungen, Bushaltestellen oder an Fußgängerüberwegen ist zu unterlassen.

Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn mit Strafen zu rechnen ist.

In den ersten Wochen findet eine ganze Reihe präventiver sowie repressiver Maßnahmen statt. An Schulen und auf den Schulwegen werden unter anderem Tempokontrollen durchgeführt. Wir überprüfen die Sicherheit der Schulbusse und Sicherung der Kinder im Auto. Verbotswidriges Parken auf Geh- und Radwegen, an Kreuzungen, Bushaltestellen oder an Fußgängerüberwegen wird auch konsequent geahndet.

Von Peer Hellerling