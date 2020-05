Hannover

Sollen abbiegende Autofahrer an großen Kreuzungen immer Rotlicht bekommen, wenn neben ihnen die geradeaus fahrenden Radler Grün haben? Eine Petition von zwei Radfahraktivisten, geschrieben nach dem schrecklichen Unfall am Industrieweg, wo ein Zwölfjähriger von einem abbiegenden Lkw überrollt wurde und starb, ist jetzt im Bauausschuss des Rates mit großer Mehrheit abgelehnt worden.

Getrennte Grünphasen für Rechtsabbieger und Radfahrer?

Gerd Reincke, ehemaliger Funktionär des Radfahrclubs ADFC und einer der beiden Petenten, warb vergeblich um Zustimmung. „Kinder und ältere Menschen vertrauen auf ihr Recht, wenn ihnen im Straßenverkehr Grün gegeben wird“, sagte Reincke. Es sei „brutal“, wenn ihnen dieses Recht genommen werde, und es sei eine „herzlose Aussage“ der Stadtverwaltung, dass getrennte Grünphasen für alle Verkehrsteilnehmer Nachteile brächten – schließlich gehe es um Leben.

Allerdings distanziert sich sogar der ADFC von der Forderung, Grünphasen überall zu trennen, wie Grünen-Politikerin Elisabeth Clausen-Muradian im Bauausschuss berichtete. Wilfried Engelke ( FDP) lobte die Verwaltung, dass sie nach dem Unfall „auf schnellstem Wege Verbesserungen vorgenommen“ habe – was nicht ganz stimmt: Es brauchte einen zweiten, beinahe tödlichen Unfall, bevor die Schaltung an der Kreuzung von Vahrenwalder Straße und Industrieweg geändert wurde.

„Jeden Einzelfall prüfen“

Lars Kelich ( SPD) sprach sich dagegen aus, getrennte Grünphasen „als Dogma“ für alle großen Kreuzungen vorzuschreiben: Jede Kreuzung sei verschieden, deshalb müsse im Einzelfall geprüft werden, was die richtige Antwort für die Sicherheit sei. Oliver Förste (Die Partei) ging das nicht weit genug. „Die Verwaltung weigert sich seit Jahren und Jahrzehnten, das Leben der Radfahrer zu schützen“, sagte er. Felix Semper ( CDU) rügte, es sei „unredlich, wenn solch ein schrecklicher Unfall für allgemeine verkehrspolitische Forderungen verwendet“ werde.

Von der Grünen-Baupolitikerin Clausen-Muradian kam der Vorschlag, sogenannte Trixi-Spiegel an gefährlichen Kreuzungen zu montieren, damit Lkw-Fahrer vor dem Abbiegen sehen, ob sich von hinten ein Radfahrer nähert. München wolle 6000 solcher Spiegel anschaffen, sie kosteten pro Stück nur 75 Euro. Sie forderte einen Versuch damit in Hannover. Den hat es freilich schon gegeben: An der Kreuzung von Friedrichswall und Karmarschstraße. Was daraus geworden ist, war im Bauausschuss nicht zu erfahren.

Von Conrad von Meding