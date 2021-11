Hannovers Rat wehrt sich gegen Pflicht zu Präsenzsitzungen

Hannover

Der Widerspruch liegt auf der Hand: Offiziell gibt es in Deutschland keine „epidemische Notlage nationaler Tragweite“ mehr, wie der Bundestag unlängst beschlossen hat, aber die Zahl der Corona-Infektionen ist so hoch wie nie. Ehrenamtliche Kommunalpolitiker in Hannover müssen diesen Widerspruch jetzt ausbaden. Mit dem Auslaufen der „epidemischen Notlage“ entfällt die Gesetzesgrundlage, die es Kommunalpolitikern ermöglicht, an Rats- und Ausschusssitzungen per Videoschalte teilzunehmen.

Das bedeutet: Die politischen Gremien der Stadt müssen wieder in Präsenz tagen. Dabei gilt die 3-G-Regel: Nur Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte mit einem aktuellen negativen Corona-Test dürfen an den Sitzungen teilnehmen. Der Rat wehrt sich gegen die Präsenzpflicht.

„Kurzsichtigkeit der Landesregierung“

Auf Antrag der Fraktion Die Partei/Volt hat der Rat am Donnerstag mit großer Mehrheit einen Appell beschlossen. Die Rathausspitze soll sich beim Land dafür einsetzen, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, die Hybridsitzungen wieder ermöglicht. „Die Kurzsichtigkeit der Landesregierung ist unverantwortlich“, ärgert sich Volt-Ratsfrau Joana Zahl. Es sei absehbar gewesen, dass die „epidemische Notlage“ ausläuft und damit auch die Möglichkeit, an Sitzungen per Videokonferenz teilzunehmen. Auch abseits einer Pandemie sei es für ehrenamtliche Politiker leichter, Familie, Beruf und politisches Amt unter einen Hut zu bekommen, wenn sie an Sitzungen auch digital teilnehmen könnten.

Land will sich im Dezember mit Gesetzesänderung beschäftigen

Das Land hatte angekündigt, sich im Dezember mit dem Thema zu beschäftigen. Nach dem bisherigen Stand der Gespräche über die Gesetzesänderung zeichnet sich ab, dass künftig Ratsversammlungen je nach Infektionslage vor Ort entscheiden können, ob sie hybrid tagen wollen. Dafür müssten sich aber zwei Drittel der Ratsmitglieder aussprechen. Für die Übergangszeit rät das Innenministerium, nicht zwingend erforderliche Sitzungen zu verschieben.

Von Andreas Schinkel