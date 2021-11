Hannover

Steffen Krach schlägt beim Tennis auf, natürlich auf Court Nummer eins, Steffen Krach im Führerstand einer Stadtbahn, Steffen Krach mit Hoodie und Dreitagebart, wie er einen Kinderstuhl zusammenschraubt: Fotos auf der Bilderplattform Instagram, mit denen der Sozialdemokrat erfolgreich Wahlkampf um das Amt des Regionspräsidenten gemacht hat. Steffen Krach der Dynamiker, Steffen Krach, der sagt, wo’s langgeht, Steffen Krach der Familienmensch. 

Hannovers neuer Regionspräsident, 42 Jahre alt, unterscheidet sich durch vieles von anderen Genossen in Stadt und Land. Auch durch den Auftritt in sozialen Medien.

Neue Maßstäbe im Wahlkampf bei Instagram

Alt-Regionspräsident Hauke Jagau (und andere Parteifreunde) sind bei Facebook und Twitter vielfach mit eigenen Schnappschüssen aus Natur und Garten und nicht immer optimal ausgesteuerten Videos unterwegs. Die Bilder beim aktuellen Regionspräsidenten sind dagegen glänzend, die Schnitte schnell, der Ton ist professionell.

Wo Jagau gar nicht präsent war, wie bei Instagram und auf Tiktok, glänzt sein Nachfolger auf mehreren Kanälen gleichzeitig. Steffen Krach, der Influencer. Was Wahlkampf in den sozialen Medien angeht, hat der Sozialdemokrat in seiner Partei neue Maßstäbe gesetzt.

#teamkrach steuert die sozialen Medien – außer Twitter

Wie hat er das gemacht, in den zurückliegenden Monaten, neben Staatssekretärsjob in Berlin und Familie – und wie macht er das jetzt neben dem Regionspräsidentenamt und der nun größer gewordenen Familie? Ende Oktober haben Steffen Krach und seine Frau Kim ihr drittes Kind bekommen.

Natürlich macht er das nicht selbst. Hinter den Aktivitäten in den sozialen Medien stand im Wahlkampf eine Gruppe junger Sozialdemokraten, die ihm zugearbeitet hat, Teil des sogenannten #teamkrach. Mit einer Ausnahme, das ist Twitter: „Herr Krach legt großen Wert darauf, dass er bei Twitter selbst textet – die Zugangsdaten hat nur er.“

„Professionelle Fotogestaltung“

Das sagt Djego Finkenstedt, Anfang 20, selbst schon lange Sozialdemokrat und bis vor Kurzem Sprecher sowie eine Art Wahlkampfmanager des Kandidaten. Was Finkenstedt heute tut und was er zukünftig tun will, verrät er nicht. Nicht ungewöhnlich wäre, wenn er bald im Regionshaus an der Hildesheimer Straße aufschlüge.

Steffen Krach als frisch gekürter Kandidat der SPD für die Wahl des Regionspräsidenten. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Finkenstedt ist derjenige, der für Strategie und Konzept hinter den Auftritten verantwortlich war und wohl auch heute noch ist. Für die „professionelle Fotogestaltung“, wie Finkenstedt das nennt, zeichnet ein SPD-Ratsherr aus Neustadt verantwortlich.

Social-Media-Kanäle weiter bespielt

Der Neustädter Genosse betreibt dort ein Fotostudio für Hochzeitsfotografie und ist in der SPD-Geschäftsstelle in der Odeonstraße in Hannover für die Onlinekommunikation verantwortlich. Und auch die stellvertretende Juso-Landeschefin Isabel Rother, zeitweise für die Termine zuständig, hat hin und wieder die Social-Media-Kanäle bespielt.

Das war im Wahlkampf. Doch auch mit der Amtsübernahme am 1. November gibt es keinen echten Bruch bei Krachs Aktivitäten in den sozialen Netzwerken: Krach inszeniert seinen Abschied aus Berlin, übernimmt den Schlüssel vom Regionshaus, blickt auf den Wahlkampf zurück, feiert den Koalitionsvertrag von SPD und Grünen, wirbt für die Impfung gegen das Coronavirus, lässt sich testen – und würdigt seine Vereidigung.

Macht er das jetzt alles selbst? Die Pressestelle des Regionspräsidenten hat damit jedenfalls keine Befassung. „Das ist der private Kanal von Herrn Krach. Die Pressestelle bespielt diese Auftritte nicht“, sagt eine Regionssprecherin.

Macht das sein altes #teamkrach? Beim Empfang anlässlich 20 Jahren Region Hannover war Finkenstedt mit einer „Kollegin“ zugegen, die auf Finkenstedts Anweisung Fotos und Videos von der Rede Krachs gemacht hat. Das sei ein „eher freundschaftlicher Dienst für Steffen Krach gewesen“, sagt Finkenstedt. Ohnehin halte sich der Aufwand für die Social-Media-Aktivitäten in Grenzen, betont er noch. „Es sieht sehr professionell aus – aber wenn man die Handgriffe kennt“, dann sei das in ein bis zwei Stunden am Tag erledigt.

Von Karl Doeleke