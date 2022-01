Hannover

Während in der Corona-Pandemie der gewohnte Konzertbetrieb auf den Bühnen der Stadt immer wieder monatelang zum Erliegen kommt, erlebt diese ursprünglich aus der Not geborene Idee eine echte Blüte: Der Verein City of Music bringt Livemusik in die Innen- und Hinterhöfe der Stadt, und zwar coronagerecht und fast umsonst.

Die umtriebige Polka-Brass-Band und besonders deren Trompeter und Sänger Daniel Zeinoun haben bereits im ersten Corona-Sommer 2020 die Konzerte in Innenhöfen organisiert, bei denen das Publikum zunächst teils von den Balkonen ihrer Häuser, teils auf Augenhöhe mit den Musikern die Konzerte verfolgten. Selbst bei eingehaltenem Abstand entstanden bei dieser besonderen Konzertform die von Musikfans schmerzlich vermisste Intimität und Nähe zur Musik.

Auch Jazzsängerin Oxana Voytenko mit ihrem Trio ist bei den Hinterhofkonzerten schon dabei gewesen – hier im Sommer 2021 in der Südstadt. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Dank einer Förderung durch die Stiftung der Region Hannover kann diese besondere Konzertreihe auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Im Rahmen des Kultursommers 2022 findet das Hinterhof-Festival an Sonnabenden statt. Und interessierte Nachbarschaftsgemeinschaften können sich dabei eines der Konzerte zu sich nach Hause holen. Wer spielt, soll noch ein Überraschung sein. In der Vergangenheit waren hannoversche Hochkaräter wie eben Brazzo Brazzone, Soulsängerin Alicia Cibola mit ihrer Band, das Jazztrio von Oxana Voytenko und Hervé Jeanne, einstiger Bassist von Roger Cicero, mit einem Ensemble dabei.

Kosten entstehen dabei (fast) nicht. Der Zuschuss der Stiftung der Region deckt die Kosten für Technik und Organisation sowie den Aufwand für die auftretenden Musiker. Pro Konzert zahlen die Gastgeber der Nachbarschaftskonzerte einen Beitrag von 50 Euro, für den eine Spendenquittung ausgestellt wird. Schnell hat sich in der Vergangenheit allerdings etabliert, dass nach der 45-minütigen Show „der Hut rumgeht“, wie Organisator Zeinoun sagt, weil die Zuschauer nur zu gern die Gage der Künstlerinnen und Künstler zusätzlich aufstockten.

Wer sich einen der noch freien Termine mit seiner Nachbarschaft im Hinter- oder Innenhof sichern will, findet weitere Informationen und ein Onlineanmeldeformular unter der Internetadresse www.cityofmusic.de/hinterhoffestival oder schreibt eine E-Mail an kontakt@cityofmusicradio.de.

Von Volker Wiedersheim