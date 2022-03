Hannovers Roofwalks: Bürger sollen bei der Planung mitreden

Hannover

Das triste oberste Deck des Parkhauses an der Schmiedestraße soll künftig zu einer grünen Oase inmitten von Hannovers Innenstadt werden. Die Stadt will dort einen Dachgarten mit artenreicher Begrünung einrichten. Erste Entwürfe gibt es zwar bereits. Zum Start der konkreten Planung will die Verwaltung jedoch ein Stimmungsbild bei den Bürgern einfangen und ihre Ideen bei der Gestaltung berücksichtigen. Am Mittwoch hat sie deshalb eine Online-Befragung zum Roofwalk-Projekt gestartet.

Damit wolle man „einer breiten Zielgruppe eine unkomplizierte Möglichkeit geben, zum Planungsprozess beizutragen“, erklärt Ulrich Prote, der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. Die Ergebnisse der Befragung sollen voraussichtlich Ende Mai präsentiert werden.

Parkhaus Schmiedestraße: Dachgarten soll 2025 fertig sein

Konkret will die Verwaltung wissen, was den Bürgern bei dem Vorhaben besonders wichtig ist und wie sie die Dachgärten nutzen wollen. Wollen sie dort vor allem Freunde treffen? Wünschen sie sich Möglichkeiten, Sport zu treiben? Sollte es Flächen geben, auf denen sie gemeinsam mit anderen gärtnern können? Würden sie die Einrichtung eines Sommerkinos begrüßen? Und sollte es auch kulturelle Veranstaltungen auf dem Dach geben?

2024 will die Stadt mit dem Bau des Gartens auf dem denkmalgeschützten Parkhaus beginnen, das von der städtischen Immobiliengesellschaft Hanova betrieben wird. 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Die Kosten kalkuliert die Verwaltung mit drei Millionen Euro, der mit 2,7 Millionen Euro größte Teil kommt aus einem Förderprogramm des Bundes. Diese Gelder stehen allerdings nur befristet zur Verfügung. Deshalb will die Stadt möglichst zügig mit dem Projekt beginnen.

Roofwalks: Stege und Brücken sollen grüne Dächer verbinden

Dieses soll aber nur der Einstieg in das sehr viel umfassendere Programm „City-Roofwalks“ sein. Mittelfristig will die Stadt weitere Dachflächen in Hannovers Innenstadt begrünen und diese zum Beispiel über Brücken und Stege miteinander verbinden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gedacht sind die begrünten Dächer nicht nur als attraktive Treffpunkte für die Bürger. Sie sollen auch für Abkühlung in der dicht bebauten City sorgen und Regenwasser speichern, um die Kanalisation bei starken Regenfällen vor Überlastung zu schützen. Die Roofwalks sind damit Teil der Strategie, mit der die Stadt an die Folgen des Klimawandels angepasst werden soll.

Von Christian Bohnenkamp