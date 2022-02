Herr Ahmetovic, Sie haben vor wenigen Tagen ihre erste Rede im Bundestag ausgerechnet zum Ukraine-Konflikt gehalten. Damals lobten Sie diplomatische Erfolge von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Heute stehen russische Truppen vor den Toren Kiews. Haben Sie Putin so einen massiven Schlag nicht zugetraut?

Da muss ich ganz klar Nein sagen. Bis zu dem Tag, an dem er die Ostukraine angegriffen hat, schienen Dialog und Diplomatie in verschiedenen Formaten zum Erfolg zu führen. Allerdings habe ich auch in der Rede davon gesprochen, dass ein Angriff schwerwiegende wirtschaftliche und politische Konsequenzen für Russland hat. Die Anerkennung der Volksrepubliken im Osten der Ukraine und der erfolgte Einmarsch durch Putin war für viele schockierend. Trotz aller Bemühungen um eine diplomatische Lösung und einiger Zugeständnisse des Westens hat Putin den Krieg begonnen.

Dazu müssen wir auch feststellen, dass Putin wörtlich zu nehmen ist. Wenn er sagt, dass die Ukraine zu Russland gehöre, dann bedeutet das, dass er die gesamte Ukraine annektieren will. Dies war zwar etwas, von dem wir ausgehen mussten, aber wir haben bis zuletzt gehofft, dass sich der Konflikt durch Diplomatie beilegen lässt.

Die Geheimdienste haben aber offenbar ziemlich genau vorhergesagt, was passieren wird. Hat die Politik im Westen das nicht ernst genug genommen?

Dass Putin Teile der Ukraine, also die Ostukraine, für sich einnehmen möchte, war stets ein reales Szenario. Allerdings gab es große Bemühungen auf allen Ebenen, diesen Krieg abzuwenden. Als Russland jedoch die Volksrepubliken Luhansk und Donezk anerkannt hat, war der Schritt zum Angriff auf die Ukraine nicht mehr weit.

Von Unwissenheit kann hier aber keine Rede sein. Vielmehr haben wir durch Diplomatie versucht, Putin zum Einlenken zu bewegen. Wenn wir aber zum Beispiel schon frühzeitig Sanktionen durchgesetzt hätten, hätte das die Diplomatie erschwert. Und ein Krieg kann ohnehin immer nur das allerletzte aller Mittel sein.

Zur Person Ahmetovic ist 28 Jahre alt und stammt aus einer Einwandererfamilie. Seine Eltern sind Anfang der Neunzigerjahre vor dem Krieg auf dem Balkan geflohen. Ahmetovic ist im Sahlkamp in Hannover aufgewachsen, hat an der Herschelschule Abitur gemacht und danach Gymnasiallehramt mit den Fächern Politik und Deutsch studiert.

„Die Bilder von Kiew erinnern mich an die Bilder von Sarajevo“

Wie erleben Sie als 28-Jähriger persönlich diesen Angriffskrieg mitten in Europa – auch vor dem Hintergrund, dass Ihre Familie vor dem Krieg in Jugoslawien nach Deutschland geflohen ist?

Insbesondere meine Generation ist groß geworden in der Abwesenheit von Krieg. Die Bilder von Kiew erinnern mich aber an die Bilder von Sarajevo, das von 1992 bis 1995 belagert wurde. Ich wünsche mir, dass die Europäische Union und die Nato nun nicht die Fehler der 1990er Jahre wiederholen. Es kann durchaus sein, dass Putin nicht beim Versuch, die Ukraine einzunehmen, stoppen wird. Deshalb müssen wir als EU, aber auch mit unseren Nato-Partnern, alle militärische Technik und personelle Kraft in Osteuropa mobilisieren.

Und damit meine ich nicht nur das Baltikum und Polen, sondern auch den Balkan. Dort gibt es im Kosovo, in Montenegro und in Bosnien-Herzegowina mehrere schwelende Konflikte, die Putin schon lange versucht zu nutzen, um die Region zu destabilisieren. In Serbien zum Beispiel wird er von Ethno-Nationalisten für den Angriff auf die Ukraine gefeiert. Und eine große serbische Tageszeitung sprach sogar von einem Angriff der Ukraine auf Russland.

Das heißt, die Nato muss an Ihrer Ostgrenze massiv aufrüsten?

Eines will ich klar sagen: Wir müssen uns entschieden dem russischen Imperialismus entgegenstellen. Die westlichen Demokratien müssen in die Offensive gehen bei den Sanktionen, zum Beispiel durch den Ausschluss Russlands aus Swift, bei der Diplomatie und bei der Verteidigung. Dazu gehört für mich auch die Frage, wie wir künftig Nicht-Nato-Staaten wie zum Beispiel Schweden und Finnland schützen können, die auch liberale Demokratien sind. Auch Deutschland muss sich dabei die Frage stellen, welche Rolle wir künftig international einnehmen wollen. Da sehe ich uns in einer besonderen Verantwortung.

Plakate bei einer Kundgebung gegen den russischen Angriff auf die Ukraine in Berlin. Quelle: Frederic Kern/imago

„Das ist machtpolitischer Wahnsinn den Putin da pflegt“

Bei Ihrer Rede vor wenigen Tagen im Bundestag sprachen Sie davon, dass es eine Sicherheitsarchitektur brauche, die auch Russland nicht ausschließt. Das klingt so, als trage der Westen Mitschuld an diesem Krieg.

Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wie es dazu kommen konnte, dass viele Gesprächsfäden nach Russland seit Mitte der 2000er Jahre abgerissen sind und eine Entfremdung zwischen Westen und Osten stattgefunden hat. Auch hätte nach dem Krim-Konflikt der diplomatische Austausch beider Seiten stärker stattfinden müssen. Allerdings ist eine solche militärische Invasion und der brutale Bruch des Völkerrechts durch nichts zu rechtfertigen. Das ist machtpolitischer Wahnsinn, den Putin da pflegt. Ich persönlich halte ihn für einen Kriegsverbrecher.

Große Teile der SPD haben Russland in der Vergangenheit mit Samthandschuhen angefasst. Und Ihre Partei hat auch maßgeblich die Gaspipeline Nordstream 2 vorangetrieben. Muss die SPD nun ihre Rolle zu Russland neu definieren?

Das Verhältnis der SPD zu Russland war immer klar. Wir stehen für ein geschlossenes Auftreten Europas und arbeiten an einer transatlantischen Friedensordnung. Allerdings brauchen wir ein kritisches, stabiles Verhältnis zu Russland. Wir werden daran arbeiten müssen, dass sich das Verhältnis irgendwann wieder normalisiert. Und Nordstream 2 hat Olaf Scholz sofort auf Eis gelegt, als Putin das Völkerrecht gebrochen hat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU in Hannovers Rat hat gefordert, dass Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) die Ehrenbürgerschaft entzogen werden sollte, wenn er seine Posten bei russischen Staatskonzernen nicht niederlegen sollte. Wäre dieser Schritt nicht konsequent, wenn er das nicht tut?

Wir sollten die Solidarität mit der Ukraine und Putins Krieg nicht mit der Ehrenbürgerschaft vermischen. Das ist unpassende Parteipolitik. Es ist in der Vergangenheit noch so gut wie nie passiert, dass die Ehrenbürger-Würde entzogen wurde. Dennoch kann ich die Kritik an den beruflichen Tätigkeiten des Altkanzlers nachvollziehen. Ich würde ihm nahelegen, den gleichen Schritt zu gehen, den der ehemalige österreichische Bundeskanzler Christian Kern gewählt hat: Dieser hat mittlerweile seinen Posten bei der russischen Staatsbahn aufgegeben.

Von Christian Bohnenkamp