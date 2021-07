Oberricklingen

Im Herbst startet mit der Modernisierung des Spielplatzes am Nenndorfer Platz das erste größere Bauvorhaben des Sanierungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt Oberricklingen Nord-Ost“. Rund 870.000 Euro investiert die Stadt in die Runderneuerung der veralteten Anlage. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Sommerbeginn 2022.

Alles Alte kommt weg; große und verwinkelte Kletteranlagen sowie großzügige Sandspielplätze sind vorgesehen. Rampen und befahrbare Brücken sollen barrierefrei zugänglich sein. Die Oberricklinger Sanierungskommission und der Bezirksrat Ricklingen setzten sich zudem mit ihren Forderungen nach mehr Verkehrssicherheit rund um den Spielplatz durch. Die Stadt plane derzeit den Umbau eines Teilstücks der Pyrmonter Straße, teilte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Nachfrage mit. Fuß- und Radverkehr sollen sicherer werden. Die breite Straße führt direkt am Nenndorfer Platz vorbei. In der ursprünglichen Planung für den Spielplatzumbau waren keine besonderen Maßnahmen für eine sichere Überquerung der Trasse vorgesehen. Das soll sich ändern.

Der in die Jahre gekommene Spielplatz am Nenndorfer Platz soll zum neuen Schmuckstück im Quartier werden. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Für zwei Stadtteilquartiere plant die Stadt größere Aufgabenpakete. Dazu gehört einerseits das Gewerbegebiet zwischen Göttinger Chaussee, Anne-Stache-Allee, Frankfurter Allee sowie dem Finanzamt. Die Stadt wertet dafür Bürgerbefragungen vom Vorjahr aus; unter anderem wünschten sich Anwohner mehr Aufenthaltsqualität auf den öffentlichen Flächen. Andererseits liegt der Fokus von Stadt, politischen Gremien und Anwohnern vor allem auf dem Butjerbrunnenplatz. Die Verwaltung will voraussichtlich im kommenden Herbst eine Entwicklungsplanung vorstellen. Dies wäre ein erster Schritt hin zu einem konkreten Umbauplan, der ebenfalls noch diskutiert und beschlossen werden muss. Bis zu einem Baustart dauert es noch eine Weile.

Inzwischen bringen sich viele Beteiligte in Position. Winfried Dahn, Anwohner am Butjerbrunnenplatz und bis März dieses Jahres auch Mitglied der Sanierungskommission, beklagt seit Jahren immer wieder die Verkehrsverhältnisse rund um die angrenzenden Stadtbahngleise. „Die neuen Stadtbahnen vom Typ TW 3000 produzieren unerträglichen Kreissägen-Lärm“, kritisierte Dahn jüngst. Er schickte Videoaufnahmen unter anderem an Üstra und Stadtverwaltung, auf dem kreischende Geräusche zu vernehmen sind, sobald eine Stadtbahn am Platz vorüberfährt.

Aus seiner Sicht seien die Fahrzeuge auch viel zu schnell unterwegs. Beides kritisierte er immer wieder; zudem sieht Dahn in der Kreuzung Wallensteinstraße, Dormannstraße eine stete Unfallgefahr. Zuletzt beobachtete er Anfang Juni einen Zusammenprall zwischen einem Auto, das von der Wallensteinstraße in die Dormannstraße abbiegen wollte, und einer Stadtbahn. Solche Unfälle gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Einen Unfallschwerpunkt sehen aber weder Polizei noch Stadtverwaltung in dem Kreuzungspunkt.

Die Sanierungskommission Oberricklingen werde ebenfalls bei der Stadtverwaltung wegen der Lärmbelästigung durch Stadtbahnen nachhaken, betonte die Vorsitzende Angelika Walther. Die SPD-Gruppe in der Kommission legte zudem im vergangenen September ein Arbeitspapier für die Umgestaltung des Butjerbrunnenplatzes vor. Auch Sicherheitsaspekte sind darin aufgeführt. Die Kommissionsmitglieder fordern unter anderem eine deutliche Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer; der Autoverkehr zwischen Dormannstraße und Wallensteinstraße soll unterbunden und die Gleisanlagen sollen stärker gesichert werden. Für den Platz selbst wünscht sich die SPD-Arbeitsgruppe eine umfassende Aufwertung. Auch die Ladenzeile südlich der Wallensteinstraße und die evangelische Thomasgemeinde sollen enger mit dem Platz verzahnt werden. Bessere Wegebeziehungen sind eine Möglichkeit, aber auch neue Sichtachsen sowie zusätzliche Angebote für Platznutzer sieht die Gruppe als wünschenswert an.

Zuschüsse aus Quartiersfonds

Inzwischen hat das Quartiersmanagement für das Sanierungsgebiet Oberricklingen Nord-Ost ein Zuhause: Die Stadt fand im Stadtteil selbst keine passenden Räume und richtet derzeit im Stadtteilzentrum Ricklingen an der Anne-Stache-Allee 7 das neue Büro für die beiden Quartiersmanager Annette Dieckmann-Bartels und Heinrich Marcus Prüß her. Bei ihnen können sich Interessierte rund um den Quartiersfonds beraten lassen. Jedes Jahr stehen – auf Empfehlung der Sanierungskommission und nach Beschluss des Bezirksrats – 25 000 Euro für nachbarschaftliche Projekte im Sanierungsgebiet zur Verfügung. Antragstellung und Beratung erfolgt über das Quartiersmanagement; das geht auch per E-Mail unter HeinrichMarcus.Pruess@hannover-stadt.de.

