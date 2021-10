Hannover

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung auch bei den hannoverschen Schützen beschleunigt. Erstmalig luden Präsident Paul-Eric Stolle und Mitglieder des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine zu einer Benefizaktion per Videokonferenz live aus dem Schützenhaus in Wülfel. In voller Schützenmontur begrüßten sie befreundete Schützenvereine aus Nordrhein-Westfalen, die im Juli von Starkregen und Überschwemmungen betroffen waren. Stolle erinnerte an die Toten und Verletzten. „Wir Schützen sind eine große Familie und wollten helfen“, sagte der Schützenpräsident in eine Kamera. Innerhalb von nur vier Wochen sammelten hannoversche Schützen Spenden und übergaben nun insgesamt 7.800 Euro an drei Vereine. „Natürlich möchten wir die Vereine auch zum Schützenfest und Schützenausmarsch im nächsten Jahr einladen.“

Gerührte Vereinsmitglieder

Die Mitglieder der Vereine wie die Sportschützen Odendorf und der Lenneper Schützenverein in der Nähe von Remscheid zeigten sich gerührt. Der Lenneper-Vorsitzende Ralf Flügge dankte herzlich im Namen des Vereins – und plant nun eine Reise nach Niedersachsen. Dieser Einladung wollen auch die Mitglieder der St. Hubertus Schützenbruderschaft Gremberghoven folgen. „Wir hatten nichts mehr. Keinen Rasenmäher, keine Gewehre, nichts“, erzählte Geschäftsführer Pascal Pütz, dessen Vereinsheim in Köln durch das Hochwasser sehr gelitten hat. Das Wasser stand bis zur Decke. Mehrere Tonnen Schlamm und Sand mussten entfernt werden. „Totalschaden.“

Im Vereinsheim der St. Hubertus Schützenbruderschaft Gremberghoven stand das Wasser im Juli bis zur Decke. Quelle: Schützenbruderschaft Gremberghoven

Stolle und die Schützen unterstützen die Verein mit finanziellen Hilfen direkt. „Das Schützenwesen hat es derzeit nicht leicht. Erst kam Corona und dann die Umweltkatastrophe. Wir wollen den Vereinen wieder auf die Beine helfen.“ Dieses Engagement kam an. Die Schützen verabschiedeten sich mit „Horrido“ und „Gut Schuss“ – und es wurde angestoßen. Auch das funktionierte digital.

Von Jan Sedelies