Hannover

„Wenn das Schützenfest 2020 schon ausfällt, dann wollen wir wenigstens den Geschmack nach Hannover bringen“, sagt Hannes Aulich vom Brauhaus Ernst August. Gemeinsam mit Edeka-Manager Thorsten Wucherpfennig hat er drei Wochen vor dem ursprünglich geplanten Beginn des traditionsreichsten hannoverschen Fests eine Kampagne angeschoben. Und so gibt es im Südstädter Markt An der Weide seit Sonnabend Lüttje Lagen als Geschenkset, Schützenkaffee, Schützenbier und mehr.

Schützenfest-Absage „mega-traurig“ für Hannover

„Für uns ist die Absage mega-traurig“, sagt Schützenpräsident Paul-Eric Stolle. Das Sportschützenwesen liege am Boden, einige Schießstände seien zwar geöffnet, „aber nur unter immensen Auflagen“. Immerhin: „Die Könige haben das Glück, dass sie jetzt zwei Jahre amtieren“, sagt Stolle. Auch seine Präsidentschaft verlängert sich ganz undemokratisch. Dieses Jahr gibt es keine Wahlen. Aber er hätte wohl auch mit Wahl weitergemacht.

Anzeige

Ein Prosit aufs Schützenfest: Thorald Abramowski (vorne rechts) und Schützenpräsident Paul-Eric Stolle (vorne links) mit Thorsten Wucherpfennig (li.), Hannes Aulich (re.) und Unterstützern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weitere HAZ+ Artikel

Jetzt können sich Schützenfreunde wenigstens den Geschmack des Festes bequem nach Hause holen. 1241-er Kräuterlikör für 9,99 Euro pro 350 Milliliter, das Lüttje-Lagen-Geschenkset für 34,99 Euro, Schützenkaffee von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, feine Schokolade von Trüffel-Güse, Herri-Bier und vieles mehr sind im Eingang des Edeka-Markts drapiert. „Wir wollen keine Trübsal blasen, sondern so viel wie möglich Normalität ermöglichen“, sagt Wucherpfennig.

Bruchmeister zeigen: So trinkt man Lüttje Lage kleckerfrei

Die Bruchmeister haben derweil auf ihre Social-Media-Kanälen begonnen, fast täglich kurze Videos zu senden. Dort wird etwa gezeigt, wie man Hannovers Spezialität Lüttje Lage kleckerfrei trinkt, für Fortgeschrittene sogar als Kaskade mit drei Schnapsgläsern. „In diesem Jahr kann man die Zeit nutzen, um das zu üben“, sagt Collegiumsmitglied Thorald Abramowski.

25 Tage bis Schützenfest - Wie auch Du Lüttje Lage Kaskade trinkst ! So kannst auch Du eine Lüttje Lage Kaskade trinken - lerne es jetzt hier mit diesem Video. Schützenfest Countdown Halbzeit - 25 Tage bis Schützenfest Hannover Gepostet von luettje-lage.de am Sonntag, 7. Juni 2020

Fassanstich vorm Rathaus am 3. Juli

Immerhin: Den Fassanstich, der sonst der Auftakt des jährlichen Schützenfests ist, soll es trotz der Absage auch 2020 geben. Er werde am 3. Juli nur eben vor dem Rathaus und nicht im Inneren stattfinden, sagt Schützenpräsident Stolle. Wie das genau ablaufe, werde noch bekanntgegeben, und natürlich werde man die Abstandsregeln beachten. Trotz allen Bedauerns über die Festabsage freue er sich darüber, dass die Pandemie in Deutschland „relativ glimpflich“ verlaufe. „Dieses Jahr können wir Schützen zwar komplett abhaken, aber es ist toll, dass sich die allermeisten an die Spielregeln halten.“

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding