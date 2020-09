Hannover

Im Zusammenhang mit bestätigten Corona-Infektionen an Schulen haben Rektoren die schleppende Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover kritisiert. Die Behörde sei schwer erreichbar, Rückrufe dauerten lange, Informationen kämen schleppend und verzögert. Es gibt aber auch Schulleiter, die die gute Zusammenarbeit ausdrücklich loben. „Die war total gut“, sagt Ellen Albrecht von der Grundschule An der Feldbuschwende in Bemerode. „Wir standen in ständigem Kontakt, sogar am Wochenende.“

Cornelia Weller von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Döhren hat durchwachsene Erfahrungen gemacht: „Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind meiner Meinung nach ins kalte Wasser geworfen worden. Die Meldepraxis ist noch nicht zuverlässig, Kontaktaufnahme, Abstrichentnahme und Testauswertung zeitverzögert. Ich sehe da noch Optimierungsbedarf, bin aber zuversichtlich, dass sich das im Laufe der Zeit noch einspielen wird.“

Bei Verdachtsfällen nur Beratung

Schulstart unter erschwerten Bedingungen: Mit Corona ist alles anders – und vieles muss sich noch finden. Quelle: Jens Büttner/dpa

Regionssprecher Christoph Borschel beschreibt, wie die Meldekette funktioniert: „Das Gesundheitsamt erhält vom Labor die Nachricht über einen positiven Fall. Erst wenn diese vorliegt, kann das Gesundheitsamt tätig werden und die Kontaktnachverfolgung starten. Handelt es sich dabei um ein Kind, informiert das Gesundheitsamt zudem die jeweilige Kita oder Schule und bespricht die Maßnahmen.“

Nach derzeitigen Stand gelte die jeweilige Klasse als enger Kontaktpersonenkreis und müsse in häusliche Quarantäne. Nur, wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Kassenmitglieder jahrgangsübergreifend in engem Kontakt standen, entscheidet das Gesundheitsamt, ob eine Ausweitung der Quarantäneverfügung notwendig ist.

Was eine Kohorte ist, bestimmen die Schulen

Zuständig für die Kohorteneinteilungen seien die Schulen selbst. In einer festen Kohorte sollten nur die Kinder sein, die tatsächlich länger als 15 Minuten und ohne Mund-Nasen-Bedeckung gemeinsam in einem Raum seien, also zum Beispiel in einem Klassenverband. Je kleiner die definierte Kohorte sei, desto geringer sei das Risiko, dass sich die Kinder untereinander ansteckten beziehungsweise in 14-tägige Quarantäne müssten. Nach derzeitiger Richtlinie des Robert-Koch-Instituts müssten sich alle Personen der Kohorte zweimal testen lassen. In der Regel betrage die Dauer der Quarantäne 14 Tage und könne nach derzeitigem Stand nicht frühzeitig aufgehoben werden. Auch nicht, wenn die Testergebnisse negativ seien. Bei Verdachtsfällen unternehme das Amt nichts und berate nur.

Testet Amt zu spät?

Der Schulleiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, ehemals die IGS Mühlenberg, Michael Bax, hatte kritisiert, dass er einen ganzen Tag lang nicht den versprochenen Rückruf erhalten habe. Dem widerspricht die Region. Auch ein Hausarzt aus Seelze hatte bemängelt, dass im Zuge der Corona-Infektion am Georg-Büchner-Gymnasium das Gesundheitsamt sich mit den Tests zu lange Zeit ließ.

Von Saskia Döhner