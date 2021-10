Bult

Ein platter Reifen, ein kaputter Schlauch oder ein leerer E-Bike-Akku – für Nutzer der künftigen Veloroute 6 werden schon jetzt Lösungen für diese Probleme bereitgestellt. Eine Radservicestation auf dem Parkplatz der Sophienklinik am Bischofsholer Damm bietet einen Schlauchautomaten und das erforderliche Werkzeug, eine Luftstation sowie eine Ladesäule mit drei geräumigen Schließfächern für die Ladung von E-Bike-Akkus. Die Station wurde gemeinsam mit Förderern und Mitarbeitern der Sophienklinik feierlich eröffnet.

Radstation fördert Umweltschutz

Klinikgeschäftsführer Carlo Brauer freue sich über das neue Angebot, da er selbst viel Fahrrad fährt und das Engagement der Klinik für den Umwelt- und Klimaschutz so deutlich wird, sagt er. „Die Sophienklinik ist nicht nur ein Ort moderner Medizin, sondern sie sieht sich auch als Partner unserer Umwelt und unseres Klimas. Daher engagieren wir uns auch im Bereich der CO2 -freien Mobilität, die wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die gesamte Bevölkerung unserer Stadt attraktiver machen möchten.“ Brauer ist Pate des klinikinternen Projekts „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stellvertretend für Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay lobte Bürgermeister Thomas Hermann den Einsatz der Sophienklinik. Nicht nur in der Medizin, auch durch die Förderung von umweltfreundlicher Mobilität zeige sich die Klinik modern und zukunftsorientiert. Die Servicestation trage daher bedeutend zum Fahrradkonzept der Landeshauptstadt bei.

Radfahren verringert CO2-Emissionen

Jan Trense, Bereichsleiter Dienstleistungen vom Projektpartner Enercity, betonte die vorteilhafte Lage der Fahrradservicestation an der Veloroute 6, eine der Hauptfahrtschneisen in die Innenstadt. Als bundesweiter Anbieter entwickele sein Unternehmen Lademöglichkeiten, die sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden den leichten Einstieg in die Elektromobilität möglich machen sollen. Er freue sich, dass mit der neuen Servicestation die E-Mobilität in Hannover gemeinsam mit der Sophienklinik gefördert wird. Das Radfahren werde attraktiver gemacht, was zu einer Verminderung des motorisierten Verkehrs und so zu einer Einsparung von CO2-Emissionen führen könne, fügte Dr. Bernd Alt, Vorstandsmitglied des BUND Region Hannover, hinzu.

Von Jette Ihl