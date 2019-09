Hannover

Wer auch immer im Herbst neuer Oberbürgemeister in Hannover wird – er muss sich schnell um neues Spitzenpersonal in der Verwaltung kümmern. Aktuell sind wegen der Rathausaffäre die Posten des Kultur-, Feuerwehr-, Personaldezernenten nicht besetzt, die Harald Härke in einer Person vereint hatte. Nun wird ein weiterer Job vakant: Stadtbaurat Uwe Bodemann hat angekündigt, ein halbes Jahr vor Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand zu gehen.

Uwe Bodemann geht im Juni 2020

Im Juni 2020 wolle er sich verabschieden, sagte Bodemann am Mittwoch im Bauausschuss. Das habe er am Vortag der amtierenden Verwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette mitgeteilt.

Dezernent pendelt täglich nach Bremen

Bodemann steht seit 2008 dem Baudezernat vor, das mit seinen etwa 700 Mitarbeitern nicht nur für einzelne Bauvorhaben, sondern auch für die Grundzüge der Stadtentwicklung sowie für alle Verkehrsfragen zuständig ist. Der aktuell 64-Jährige war 2015 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden, die eigentlich bis 2023 ginge. Er hatte aber immer klar gemacht, dass er diese nicht voll ausschöpfen werde. Seine Frau lebt in Bremen, der Dezernent pendelt täglich dorthin.

Bodemann hat Hannover geprägt

Bodemann gilt in der Dezernentenriege des Rathauses als durchsetzungsstark. Bei Bauherren und Architekten allerdings ist er nicht unumstritten, weil er als aufbrausend gilt. Zudem hat er zu lange gewartet, Organisationsmängel in der Bauverwaltung zu beheben, die zu starken Verzögerungen etwa bei Bauanträgen geführt haben. Gestalterisch aber hat er in der Stadt deutliche Spuren hinterlassen vor allem mit der Vielzahl von Backstein-Neubauten, die typisch für Hannovers Stadtgeschichte sind. Darüberhinaus hat er die Verdichtung der nach dem Krieg sehr locker aufgebauten Innenstadt vorangetrieben mit der Bebauung von Klagesmarkt und Marstall sowie das Großbaugebiet Kronsberg-Süd auf den Weg gebracht.

Die Suche nach einem Nachfolger wird anspruchsvoll. Hannover hat nach dem Krieg erst vier Baudezernenten gehabt: Rudolf Hillebrecht, Hanns Adrian, Uta Boockhoff-Gries und Uwe Bodemann.

