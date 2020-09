Hannover

Man kann nach fast 14 Jahren Amtszeit sagen: Uwe Bodemann hat Hannover als Stadtbaurat an vielen Orten geprägt. Nicht immer verlief das geräuschlos. Aber dass vieles besser geworden ist in Hannovers Stadtbild, das gestehen auch seine Kritiker unumwunden zu.

Stadtbaurat Uwe Bodemann : Konflikten nicht aus dem Weg gegangen

Dass Bodemann Konflikten selten aus dem Weg ging und sie bisweilen gerne auch mal provoziert hat, gehört zu seinem Selbstverständnis von Stadtgestaltung, die nicht Einzelinteressen Raum geben soll, sondern „die Stadt besser machen“ möge. Nicht immer ist das Ergebnis Konsens. Den einen ist zu viel Ödnis auf Plätzen, die anderen schimpfen im Gegenteil über zugebaute Flächen. Noch anderen ist zu viel Klinker an Neubauten. Das hat Bodemann in Architektenkreisen den spöttischen Beinamen Backstein-Uwe eingebracht. Immerhin aber knüpft Hannovers neue Backstein-Ästhetik an das Architekturerbe der Stadt an, wie Conrad Wilhelm Hase es im 19. Jahrhundert neu interpretiert hat. Ob das immer schön ist? Über Architektur kann man gut streiten. Mit Uwe Bodemann sowieso.

Für unsere Innenstadttour haben wir ihm zwei Fragestellungen aufgegeben. Welche der von ihm geprägten Orte findet er gelungen? Und welche hätte er gerne noch zu Ende gebaut?

Start am Hohen Ufer

„Es ist die Lust der Planer, eine Stadt aufzuwerten und den öffentlichen Räumen wieder Qualität zu geben“, sagt Uwe Bodemann bestimmt, als wir einen Kaffee auf der oberen Promenade trinken. Man vergisst ja schnell, wie es an einem Ort aussah, wenn er erst mal erneuert ist. Das Hohe Ufer, Gründungsort Hannovers, an dem im Mittelalter eine Furt das Passieren der Leine ermöglichte und damit einen Handelsplatz schuf, war zuletzt nur noch der Hinterhof der Altstadt. Selten pulsierte Leben, außer vielleicht sonnabends zum Flohmarkt. Jetzt ist dieser Ort sogar am Wochentag ein Treffpunkt von Menschen, die ihren Kaffee genießen oder auf der Promenadenmauer Selfies schießen. „Es ist wieder die Bühne der Stadt geworden“, sagt Bodemann.

„Wieder die Bühne der Stadt geworden“: Uwe Bodemann am Hohen Ufer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es sind die letzten Amtstage des zweitumstrittensten Baudezernenten nach Rudolf Hillebrecht, jetzt kann er entspannt plaudern. Und er erzählt, dass er sich gelegentlich mit seiner Vorgängerin Uta Boockhoff-Gries hier trifft und sie einmal fast neidvoll lobte, dass ihr Nachfolger am Hohen Ufer teure Natursteinplatten als Bodenbelag wählen durfte. Stadtgestaltung, das ist eben auch immer ein Ringen mit der Politik um Budgets und knappe Kassen.

Poesie für die Stadt

Am neuen Kröpcke liegen Betonsteine, am Hohen Ufer Naturstein. Es sind auch diese Details, die einen guten öffentlichen Raum ausmachen. Dem Passanten fällt vielleicht eher auf, dass die Kronen der noch jungen Promenadenbäume kunstvoll in Rechteckform gebogen werden. Eine Reminiszenz an den Barockgarten in Herrenhausen, wo die menschliche Gestaltkraft über die Natur obsiegt. Herrenhausen in die Innenstadt verlängern, das war schon das Credo des Stadtbaurats bei der Neugestaltung des Operndreiecks.

„Der Stadt etwas Poesie zurückgeben“: Uwe Bodemann an den rund eingefassten Beeten des Marstall. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiter geht es zum Marstall. Was ist um diesen einstigen Parkplatz gestritten worden, weil zwei Häuser darauf errichtet und die Fläche dazwischen mit großen Beeten hergerichtet werden sollte. Auf dem Abstellplatz für Blech haben jetzt Wohnungen, Gastronomie und ein Brunnen Platz gefunden. „Wir wollten die nüchterne Ästhetik der Fünfzigerjahre umwandeln und der Stadt etwas Poesie zurückgeben“, sagt Bodemann und blickt auf die rund eingefassten Beete. Klar, nachts dominieren oft Prostituierte, ihre Freier urinieren in Büsche, Drogen werden gehandelt. Aber ist das ein Argument, in Stadtplätze nicht mehr zu investieren? Der öffentliche Raum ist „wieder in Wert gesetzt“, sagt Bodemann. Ebenso wie an unserer nächsten Station, dem Klagesmarkt.

Klagesmarkt ist ausgezeichnet

Einfach waren diese beiden Projekte nicht, trotz monatelanger Bürgerdiskussionen im City-2020-Dialog. „Finanziell war es immer ein Deal“, sagt Bodemann: Geld für die Neugestaltung der öffentlichen Flächen gibt es nur, wenn auch Geld wieder hereinkommt – durch den Verkauf von Grundstücken und Häuserbau. Der Klagesmarkt ist inzwischen als bundesweites Vorzeigeprojekt für die Erneuerung der europäischen Stadt ausgezeichnet.

Ein Stück europäische Stadt: Wohnorte statt Parkplatz auf dem Klagesmarkt. Quelle: Tim Schaarscmidt

Im Kern, verrät der scheidende Stadtbaurat, sieht er sich als „Neugestalter der Lost Places in Hannover“. Und tatsächlich, die Bilanz aus 13¾ Jahren ist beachtlich. Das Hanomag-Gelände: statt Industriebrache ein florierendes Quartier in Linden. Der ZOB: statt „grüner Tonnendächer, von denen wir jährlich den Taubendreck kratzen mussten“, ein urbaner Ort mit Busbahnhof, Bahnzentrale und Stadtbahnanschluss. Der Hauptgüterbahnhof am Weidendamm: über Jahrzehnte als „Schandfleck Hannovers“ tituliert, jetzt ein Gewerbe- und Freizeitpark. 2014 hat Bodemann den Entwicklungsvertrag mit den Investoren unterzeichnet, 2015 startete der Umbau, jetzt ist alles fertig bis auf die laufende Umwandlung des Bürohochhauses zum Hotel.

Weidendamm: Florierender Gewerbepark statt Schandfleck

Als wir dort ankommen, rollen Skater in der Sonne auf dem Vorplatz über Rampen und Pipes. „Was macht ihr denn hier?“, fragt ein Lockenkopf neugierig, als wir Fotos schießen. „Ich war hier einige Jahre in Verantwortung für die Stadtgestaltung“, sagt Bodemann fast zu bescheiden und will erklären, was hier passiert ist. Aber dem jungen Mann reicht diese Ausführung schon, er trollt sich und skatet weiter. So schnell wird Umgestaltung Normalität.

Manchmal kann Stadtentwicklung lange dauern: Uwe Bodemann mit HAZ-Redakteur Conrad von Meding am Köbelinger Markt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und was hätte der Stadtbaurat gerne noch zu Ende gebracht? Wir radeln zum Köbelinger Markt, wo immer noch das graue alte Bürgeramt Mitte auf seinen Abriss wartet. Es sollte längst Platz für Neubauten machen. Ein Ort zum Innenstadtwohnen sollte entstehen, so war es 2009 im Innenstadtdialog verabredet worden. Jetzt wird das Gebäude doch noch weitergenutzt. Manchmal kann Stadtentwicklung eben sehr lange dauern.

„Das hätte ich gerne noch weiterentwickelt“: Uwe Bodemann am Modell des neuen Quartiers Kronsberg-Süd. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und dann ist da noch das Neubaugebiet Kronsberg-Süd. „Ich will nicht verhehlen: Das hätte ich gerne noch weiterentwickelt“, verrät Bodemann. Weil sein Schreibtisch in diesen letzten Tagen voll mit letzten Aufgaben ist, radeln wir nicht extra an den Stadtrand, sondern nur zum Modell des neuen Stadtquartiers, das in einer Ausstellung zum Wohnungsbau der 2020er-Jahre in der Bauverwaltung steht. Es wird das größte Neubaugebiet Niedersachsens, 3500 Wohnungen für 8000 Menschen sollen dort wachsen. „Auch dieses Projekt übergebe ich jetzt gerne an meinen Nachfolger“, sagt Bodemann. Immerhin hat er die erste Grundsteinlegung noch absolvieren können.

Lieblingsort: Markthalle

Zum Abschluss gehen wir noch zu Bodemanns Lieblingsort in Hannover. Es ist die Markthalle. Mehrfach hat es in den fast 14 Jahren Debatten darüber gegeben, ob man den schmucklosen Fünfzigerjahrebau nicht besser abreißen und dort die alte Jugendstilmarkthalle wieder aufbauen sollte. Bodemann hat sich immer kategorisch dagegen gewehrt. Nicht nur, weil er als studierter Architekt wie die meisten seiner Zunftkollegen wenig von Rekonstruktionen hält. Sondern auch, weil die Preise für belegte Brötchen und einen Kaffee dann wohl nicht mehr die gleichen wäre wie heute.

„Gehört zu Hannover wie die Marktkirche und die Leine“: Uwe Bodemann in der Markthalle. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Markthalle ist ein wichtiger Ort in meinem beruflichen Leben gewesen“, sagt Bodemann: „Man trifft hier Menschen, ich habe viele Gespräche geführt.“ Sein Lebensmittelpunkt wird jetzt wieder ausschließlich Bremen, wo seine Frau wohnt. „Aber wenn ich nach Hannover komme, werde ich in die Markthalle gehen“, sagt Bodemann.: „Sie gehört zu Hannover wie die Marktkirche und die Leine.“

Daran gab es Kritik an Stadtbaurat Bodemann Die letzten sechs Jahre seiner Amtszeit verbrachte Uwe Bodemann in einem Dienstgebäude, das wegen Baufälligkeit eingerüstet war. Das war für viele ein Symbol, dass in der Verwaltung vieles marode ist, und häufig auch Anlass für Spott, dass in Hannover sogar die Bauverwaltung baufällig ist. Ausgerechnet für dieses Problem aber kann der Stadtbaurat ursächlich nichts: Die Instandhaltung aller kommunalen Gebäude ist (noch fünf Wochen lang) Sache seiner Dezernentenkollegin Sabine Tegtmeyer-Dette. Dem Stadtbaurat könnte man höchstens vorwerfen, dass er sich in diesem Punkt nicht durchgesetzt hat. Allerdings war die Argumentation der Verwaltung immer schlüssig: Solange Schulkinder auf marode Toiletten gehen müssen, sollte die Fassadensanierung der Verwaltungsgebäude zurückstehen. Ärger um langwierige Baugenehmigungen Andere Punkte allerdings hat der Dezernent tatsächlich zu verantworten. Viel zu lange hat er die Verwaltungsreform der Bauordnungsbehörde vernachlässigt und die zunehmende Kritik von Bauherrn, Architekten und Investoren in den Wind geschlagen, dass Baugenehmigungen dramatisch zu lange dauerten und die Servicequalität der Bauverwaltung beklagenswert sei. Erst als der öffentliche Druck zu groß wurde, strukturierte Bodemann das Bauamt um. Inzwischen haben sich die meisten Abläufe deutlich verbessert. Auch die Notwendigkeit, den Wohnungsbau anzukurbeln, hat der Dezernent wohl zu spät erkannt. Erst auf Drängen der – damals noch rot-grünen – Ratsmehrheit startete er Großprojekte wie den Weiterbau am Kronsberg. Parallel entwickelte er ein landesweit beachtetes Förderprogramm für preiswerte Wohnungen. Inzwischen läuft der Neubau, 2018 und 2019 wurden mehr als 2800 Wohnungen fertiggestellt. Schwer angelastet wurde dem Dezernenten hinter vorgehaltener Hand ein häufig ruppiger, bisweilen fast diktatorischer Umgang mit Bauwilligen und Mitarbeitern. Regionale Architekten kritisierten zudem oft, dass Bodemann lieber überregionale Stararchitekten zu Wettbewerben einlud (und dort auch gewinnen ließ) als lokale Vertreter. Für eine verbotene Bevorzugung gab es aber nie Belege, und Bodemann hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für gute Stadtentwicklung auch gute Architekten will. „Steintor-Umbau kann kommen“ Heftigen Gegenwind brachte sein Plan, den Steintorplatz wieder zu bebauen. Als die Pläne öffentlich durchfielen, schob er für die Neugestaltung des Platzes die größte (und teuerste) Bürgerbeteiligung an, die es in Hannover je gab. Den aktuell in der Stadtpolitik gestreuten Gerüchten, die frisch erarbeitete Neugestaltung werde wegen Corona aus Kostengründen nicht gebaut, widerspricht er: „Die Erneuerung ist in unserem festen Budget eingeplant, und wenn die Politik da nicht überraschend kürzt, dann kann sie kommen.“ Ein Punkt, an dem Bodemann tatsächlich politisch gescheitert ist, ist der Versuch, den Cityring um eine Autospur zu verengen. Er sprach häufig davon, dass die Dimension der Hauptverkehrsstraßen in Hannover eher der von Autobahnen als von Stadtstraßen gleiche. Nach heftiger öffentlicher Kritik versagte ihm die rot-grün-gelbe Ratsmehrheit die Unterstützung, er gab den Plan auf. Er bereue das aber nicht, sagt er heute: „Ein Stadtbaurat ist eben auch dafür da, Ideen zu entwickeln. Schlimmer, als mit einer Idee zu scheitern, wäre es, wenn ein Stadtbaurat keine Ideen hätte.“

Von Conrad von Meding