Hannover

Der Wiederaufbau der Stadtparksauna in Kleefeld war ein zähes und insgesamt rund eine Million Euro teures Geschäft, aber nun ist er abgeschlossen. Das städtische Immobilienmanagement hat das in seinen Ursprüngen historische Gebäude kürzlich an das Betreiberunternehmen, die Stadtpark Sauna Hannover GmbH mit Geschäftsführer David Mastbaum, übergeben. „Die Sauna hat nun eine sichere Zukunftsperspektive“, sagt Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Angepeilter Eröffnungstermin im Frühjahr

Wo genau diese Perspektive zeitlich in Form von möglichem Saunabetrieb liegt, ist derzeit noch unklar. Mastbaum plant die Eröffnung der Anlage mit finnischer Sauna, Kräutersauna, Tauchbecken und Außenanlage derzeit für das Frühjahr 2021, wenn der Verlauf der Corona-Pandemie dies erlaubt.

Anzeige

Das Feuer vor drei Jahren hat einen verheerenden Schaden angerichtet. Quelle: Foto: Clemens Heidrich

Das Fachwerkhaus, in dem die Sauna untergebracht ist, wurde 1933 für eine Gartenschau im Stadtpark zunächst als Bauernschänke gebaut und zehn Jahre später zur vermutlich ersten öffentlichen Sauna umgestaltet. Schon vor dem Nikolaustag 2017 war es durch Feuchtigkeitsschäden sanierungsbedürftig. Dann zündete es ein drogenkranker, damals 32-jähriger Einbrecher an. Er wurde einige Stunden nach der Tat hinter einem Gebüsch im Stadtpark samt der Beute von acht Flaschen Saunaöl entdeckt, festgenommen und später zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Mängel bei der Sanierung entdeckt

Vor dem Wiederaufbau musste sich die Stadt als Besitzer der Immobilie zunächst mit der Versicherung einigen und erhielt von dieser schließlich 150.000 Euro. Die Arbeiten begannen dann Anfang 2019 mit der Sanierung der Fassade und des Daches; es folgten Haus- und Saunatechnik. Allerdings stellten die Techniker zwischenzeitlich weitere Mängel fest, darunter solche am Kanalisationsanschluss. Deshalb verzögerte sich die ursprünglich für den Sommer 2020 vorgesehene Fertigstellung um weitere knapp sechs Monate.

Von Bernd Haase