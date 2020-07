Nordstadt

Der Bezirksrat Nord setzt sich für Verbesserungen rund um den Stadtteilpark Vordere Schöneworth ein. In einem interfraktionellen Antrag fordern die Politiker von der Stadtverwaltung, den Bolzplatz auf dem Gelände so zu sichern, dass andere Menschen in der Grünanlage nicht durch Bälle gestört oder gar verletzt werden.

„Die Bälle fliegen jetzt teils in den Park. Ein Zaun würde verhindern, dass Besucher gefährdet werden“, erklärt CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann. Außerdem wünschen sich die Politiker, dass der Basketballplatz asphaltiert wird, damit er für Jugendliche attraktiver wird. In der Dialogrunde Nördlicher E-Damm entstand außerdem die Idee, den Park insgesamt schöner zu gestalten. Bisher gibt es dort kaum Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten. Der Bezirksrat schlägt deshalb nun vor, den Stadtteilpark mit Bäumen, Büschen und Sitzgelegenheiten auszustatten.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig