Die Stadt Hannover will jetzt zusätzliche Stellvertreterinnen für die amtierende Gleichstellungsbeauftragte einstellen. Aber was muss eine Gleichstellungsbeauftragte eigentlich an Qualifikationen mitbringen? Zunächst einmal: Sie muss eine Frau sein. So steht es in der Niedersächsischen Kommunalverfassung. Ansonsten bleibt das Berufsbild einigermaßen diffus. Welche Art von Vorkenntnissen, Ausbildungs- oder Studiengängen die Stadt Hannover verlangt, lässt sie bisher offen. Das werde man erst zusammen mit der Stellenausschreibung veröffentlichen, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Häufig haben Gleichstellungsbeauftragte einen geistes- oder sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Klar dürfte auch sein: Dialogbereitschaft und Einfühlungsvermögen gehören zu den Grundfertigkeiten. asl