Hannover

Hannovers Problemstraße mit dem lockeren Klapperpflaster: Zum vierten Mal in fünf Jahren muss die Ständehausstraße zwischen Oper und Kröpcke saniert werden. Ab Montag, 12. Oktober, wird die Straße erneut für elf Tage für den Verkehr gesperrt.

Ständehausstraße wegen Baupfusch erneut gesperrt

2016 war die kurze Strecke aufwendig und schick saniert worden. Arbeiter haben dazu statt Asphalt Pflastersteine verlegt. Die Oberfläche sieht aus wie in der nahen Kurve von Oster- und Karmarschstraße. Es gibt aber zwei wesentliche Unterschiede: Unter der Straße liegen Lager- und Logistikflächen der ehemaligen Passerelle, die aufwendig abgedichtet sein müssen. Und darüber rollen schwere Lastwagen und vor allem Busse. Die Herausforderung war offenbar zu groß für die ausführende Baufirma.

2018 hatte sich das Pflaster gelockert. Die Straße wurde gesperrt, die Oberfläche ausgebessert. 2019 sackte dann ein Teil der Fahrbahn vor der Bushaltestelle ab. Der Untergrund musste ausgebessert werden.

Bei Regen bilden sich Pfützen auf der Ständehausstraße. Quelle: Michael Wallmüller

Jetzt klappern die Pflastersteine erneut, wenn Autos drüberfahren. Die Oberfläche ist uneben, zahlreiche Steine haben sich verschoben. Bei Regen bilden sich Pfützen. Stadtsprecher Dennis Dix sagt: „Ursache der Schäden sind Mängel in der Bauausführung, die aufgrund der Vielzahl der Überfahrten durch schwere Fahrzeuge, insbesondere Busse, in Form der losen Pflastersteine sichtbar geworden sind.“

„Behebung von Gewährleistungsmängeln“

Am Untergrund lägen die Probleme nicht, sagt Dix. Der Aufbau sei „für die vorhandenen Verkehrsbelastungen ausreichend“. Und wegen der Ausführungsmängel müsse nicht der Steuerzahler haften. „Es handelt sich um die Behebung von Gewährleistungsmängeln.“

Die Ständehausstraße wird wegen der Reparatur des Pflasters bis voraussichtlich Freitag, 23. Oktober, gesperrt. Autos werden über die Theaterstraße und die Luisenstraße geführt. Die Georgstraße ist in dieser Zeit bis zur Ständehausstraße als Sackgasse ausnahmsweise in beiden Richtungen freigegeben, damit Lieferverkehr die Fußgängerzonen am Kröpcke erreichen kann. Die Zufahrt zur Opernhaustiefgarage und zur Lieferzone in die Passerelle ist sichergestellt. Allerdings fallen die Taxistände an der Ständehausstraße während der Sanierung weg. Der Bus der Linie 100 Richtung Stadion fährt über die Prinzenstraße direkt zum Aegidientorplatz. Die Haltestelle am Kröpcke entfällt.

Von Conrad von Meding