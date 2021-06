Hannover

Weil das Technologiezentrum Hannover im Wissenschaftspark Marienwerder aus allen Nähten platzt, erhält es einen Erweiterungsbau. Bei der Grundsteinlegung am Mittwoch sprach Matthias Wunderling-Weilbier, Staatssekretär im Landesministerium für Europaangelegenheiten, von einem Ausrufezeichen in schwieriger Zeit: „Für Niedersachsens Position im europäischen Wettbewerb sind solche Zentren von essentieller Bedeutung.“

Domizil für innovative Unternehmen und Start-Ups

Das Technologiezentrum war ursprünglich im heutigen Haus der Wirtschaftsförderung am Vahrenwalder Platz ansässig und zog vor acht Jahren nach Marienwerder an die Stadtgrenze zu Garbsen. Seitdem sind dort unter der Ägide der Wirtschaftsentwickler von Hannoverimpuls als Betreiber innovative Unternehmen und Start-Ups vor allem aus den Bereichen Produktionstechnik und optische Technologien ansässig. Das kommt nicht von ungefähr, denn in Nachbarschaft befinden sich unter anderem das Laser Zentrum und der neue Maschinenbaucampus Garbsen der Leibniz Universität.

„Man muss klugen Menschen Chancen geben, ihre Ideen in die Tat umzusetzen“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau. Bisher können sie das im Bestandsbau in 78 Büros, elf Werkstätten und acht Laboren auf insgesamt 3800 Quadratmetern Nutzfläche. Durch den gegenüberliegenden Erweiterungsbau, der im Juni kommenden Jahres bezugsfertig sein soll, kommen weitere 2700 Quadratmeter hinzu. „Das ist ein echter Meilenstein für Hannover“, sagte Doris Petersen, Geschäftsführerin von Hannoverimpuls.

Baukosten betragen 12,5 Millionen Euro

Der erwähnte Meilenstein kostet insgesamt 12,5 Millionen Euro. Das Land steuert davon 5,5 Millionen Euro aus dem europäischen Förderprogramm für regionale Entwicklung bei; den Rest teilen sich Stadt und Region als Gesellschafter von Hannoverimpuls. Die langfristige Refinanzierung läuft über Mieten, die die Unternehmer zahlen. Sie beziehen im Technologiezentrum nicht nur Büros und können Labore und Werkstätten nutzen, sondern erhalten auch Beratung, Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen sowie Hilfestellung bei der Akquise von Fördergeld.

Bei der Grundsteinlegung war die Stimmung auch deshalb gelöst, weil es eine der ersten ihrer Art war, bei der Gäste und Publikum sämtlich vor Ort erscheinen durften. Die Corona-Pandemie spielte trotzdem eine Rolle. In der Zeitkapsel, die eingemauert wurde, befand sich neben obligatorischen Dingen wie Tageszeitung und Zeichnungen auch eine Schutzmaske.

Von Bernd Haase