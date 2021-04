Hannover

Es war eine Zäsur in der Stadtgeschichte: Am 1. April 1933 besetzten SS-Männer das Gewerkschaftshaus an der Goseriede. Sie stürmten das Gebäude, Funktionäre wurden verhaftet, Fahnen verbrannt, die Kasse geraubt. „Diese Besetzung markiert das Ende der Versuche, die Nationalsozialisten mit gesetzmäßigen, friedlichen und parlamentarischen Mitteln auf ihrem Weg in die Diktatur aufzuhalten“, sagt Peter Schulze.

Zentrale der Arbeiterbewegung: Nazis umlagern Anfang 1933 das Gewerkschaftshaus. Quelle: HAZ-Archiv

Der renommierte Historiker hat eine Informationstafel gestaltet, die jetzt im heutigen Tiedthof an die Ereignisse von damals erinnert. Rund 100 Menschen kamen zur Kundgebung, bei der die Tafel enthüllt wurde. Dabei zog der frühere DGB-Stadtverbandsvorsitzende Werner Preissner Parallelen zum heutigen Rechtsextremismus und zum Sturm auf das US-Kapitol: „Man muss etwas dafür tun, dass die Geschichte sich nicht wiederholt“, sagte er.

„Das Ende der Versuche, die Nazis friedlich aufzuhalten“: Historiker Peter Schulze hat die Informationstafel gestaltet. Quelle: s.helmbrecht@ndz.de

Einst Zentrale der Arbeiterbewegung

Bürgermeister Thomas Hermann erinnerte an die bewegte Geschichte des Gebäudes. Das Gewerkschaftshaus war 1910 errichtet worden, nachdem die SPD ihre Mitgliederzahl in Hannover binnen weniger Jahre vervierfacht hatte. Das Grundstück konnte die vielfach verfemte Partei nur über Strohmänner erwerben. Die Sozialdemokraten kritisierten damals vehement den Bau des Neuen Rathauses, das sie als pompös und teuer empfanden. Das Gewerkschaftshaus sei „eine Art Gegen-Rathaus für die Arbeiterbewegung“ gewesen“, sagte Hermann.

Zeichen des Triumphes des Nazis: Nach der Erstürmung wehte die Hakenkreuzflagge über dem Gewerkschaftshaus. Quelle: HAZ-Archiv

Hier hatten nicht nur SPD und Gewerkschaften, sondern auch Arbeiterwohlfahrt und die sozialdemokratische Tageszeitung „Volkswille“ ihr Domizil. Die Nazis besetzten den Bau schon einen Monat, ehe sie am 2. Mai 1933 zahlreiche Gewerkschaftsgebäude in ganz Deutschland besetzten. Seither hatte hier die „Deutsche Arbeitsfront“ der Nazis ihren Sitz.

Rund 100 Menschen kamen zur Kundgebung, bei der die Tafel enthüllt wurde. Quelle: Samantha Franson

Im Juni 1953 bezog der DGB das neue Gewerkschaftshaus am nahen Klagesmarkt. Das Gebäude an der Goseriede aber übernahm die Textilfirma Konrad Tiedt & Co. – deren Name das Ensemble bis heute trägt.

Von Simon Benne