Hannover

Die Verschönerung der Unterführung in der Zeißstraße geht in die zweite Runde. Die erste Hälfte ist seit vergangenem Herbst bunt. Unter dem Motto „Wasser als Lebensraum“ bemalen Bürger seit Anfang Juli die gegenüberliegende, 900 Quadratmeter große Betonfläche. Verstärkung ist weiterhin erwünscht.

„Jeder soll das eigene Wohnumfeld mitgestalten können“, findet Koordinatorin Gundula Zimmermann. Gemeinsam mit dem Tiefbauamt und Lydia Kirste hat sie das Projekt ins Leben gerufen. Und es gebe sonst keine Möglichkeit für Bürger, auf einer derart großen Fläche öffentlich zu malen. Mehr von so etwas wünscht sich die Kunstmalerin in allen Stadtteilen Hannovers. Der Bezirksrat Döhren-Wülfel unterstützt die Initiative mit einer großzügigen Spende. „Solche Malereien im Stadtgebiet steigern die Lebensqualität erheblich“, sagt Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner. Dem Künstlerteam um Zimmermann sei es gelungen, eine schmutzige Unterführung in ein Erlebnis zu verwandeln.

Lydia Kirste malt eine Wasserschildkrote an der Unterführung in der Zeißstraße. Quelle: Felina Wellner

Das Alter und die künstlerischen Fähigkeiten seien völlig irrelevant, wenn sich Menschen an solchen Projekten beteiligen wollen. „Kunst kann jeder“, sagt Zimmermann und freut sich über jede helfende Hand. Nach 38 Jahren als Leiterin von Wandmalprojekten ist sie überzeugt: „Man muss Menschen nur machen lassen, und es kommt etwas Großartiges dabei heraus.“ Für Hilfestellungen und Ideen stehe die erfahrene Kunstpädagogin gern zur Verfügung. Auch ohne konkrete Idee könnten sich Bürger an der laufenden Malerei beteiligen.

Ganze Familien machen bei der Gestaltung mit. Quelle: Felina Wellner

Knapp 70 Bürger sind bisher beteiligt

Das Kunstprojekt kommt bei Passanten gut an. „Auto- und Radfahrer bleiben stehen und immer wieder gibt es Lobgesänge“, berichtet Zimmermann. Einige Spaziergänger kämen täglich, um den Fortschritt zu bestaunen und würden gelegentlich sogar Kuchen mitbringen. Besonders freut sich die Koordinatorin über die bisher rund 70 mitmalenden Bürger, die nicht nur schauen, sondern die Unterführung aktiv mitgestalten wollen. Unter ihnen ist Uma. Mit ihrer Schulklasse habe die Zehnjährige bereits bei der ersten Unterführungshälfte geholfen und eine Schafherde gemalt. Das habe Spaß gemacht, deshalb sei sie wiedergekommen. Dieses Mal wollte sie auch Menschen malen – „aber keine ganz normalen“. Stolz präsentiert Uma ihre Meerjungfrau: „Die habe ich ganz allein gemalt.“

„Mit Kunst drückt man die Seele aus“, sagt Zimmermann. Das sei am wichtigsten. Als Tim-Jonas Schilling von dem Motto „Wasser als Lebensraum“ erfuhr, hat er beschlossen, die Meeresverschmutzung zu thematisieren. „Ich möchte zeigen, wer alles betroffen ist“, sagt der 22-Jährige. Außerdem male er gerne Tiere. So sei seine Motividee entstanden: Ein Wal und viele weitere Säugetiere und Fische, umgeben von Müllmassen, welche ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Seit mehreren Wochen arbeitet er an seinem Bild. „Ich hoffe, dass ich bis zum Ende des Monats fertig werde“, sagt der Hobbykünstler.

Künstlerin Gundula Zimmermann hat das Projekt organisiert. Quelle: Felina Wellner

Spenden und helfende Hände sind weiterhin erwünscht

Noch sind einige Quadratmeter zu füllen. Wer mitmachen oder helfen möchte, kann sich bei Gundula Zimmermann unter Telefon 0177 333 75 39 melden. Spenden sind willkommen.

Von Felina Wellner