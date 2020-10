Hannover

Ingo S. aus R. möchte etwas klarstellen. Die regelmäßigen Treffen von Autoenthusiasten in einem Parkhaus in Hannover-Marienwerder hätten mit Autoposern, die mit schwerem Fuß auf dem Gaspedal durch die Innenstadt kurven, nichts zu tun. „Die sogenannten Poser befinden sich nicht auf diesen Treffen und haben mit einem Tuner oder Fahrzeugliebhaber nix gemeinsam“, schreibt er auf der Facebook-Seite der HAZ

Das Parkhaus am Wissenschaftspark ist zum neuen Anlaufpunkt der hannoverschen Tunerszene geworden, und nicht jeder ist glücklich darüber. Pendler, die das Parkhaus regelmäßig nutzen, beschweren sich über Lärm und Dreck, die Szene wiederum fühlt sich missverstanden. Viele Autoenthusiasten haben sich nach dem HAZ-Bericht vom Sonntagmorgen zu Wort gemeldet und betonen vor allem eines: Mit den ungeliebten Protzern aus der Innenstadt wollen sie nicht verglichen werden. Auch die Polizei hat inzwischen ihre Einschätzung der Lage abgegeben: Sie weiß von Beschwerden der Anwohner, gleichzeitig reagiere die Szene aber freundlich und offen auf Ansprachen, heißt es.

Anzeige

Freitäglicher Tuner-Treffpunkt

Die Wahrnehmungen über die Zusammenkünfte aber gehen auseinander. „Wir sind auch jeden Freitag da“, schreibt Jasmine Berthold auf der HAZ-Facebook-Seite, „und da ist kein Ärger, Müll liegt da auch nicht rum.“ Andere Nutzer wie Jo Konstantin Engel haben nichts gegen die Treffen, „solange sich die Leute an Regeln halten und andere nicht belästigen“. Oliver Meyer ergänzt dazu, dass Autoposer mehrfach derselben Stelle vorbeirasten, „absichtlich richtig Lärm machen und denken, alle finden ihre Autos geil“. Dies habe nichts mit der normalen Tunerszene zu tun.

Ein Anwohner hatte im Vorfeld berichtet, das Park&Ride-Parkhaus am Wissenschaftspark in Marienwerder habe sich in jüngster Zeit zu einem Treffpunkt der Autoszene entwickelt. Als die HAZ am vergangenen Freitagabend vor Ort war, waren um 20 Uhr fast alle der 300 Parkplätze belegt – viele von getunten Fahrzeugen. Einige Fahrer hatten es sich mit Klappstühlen zwischen ihren Autos bequem gemacht. Für die Schrauberszene liegt das kostenlose Parkhaus verkehrsgünstig an der Bundesstraße 6, eine Tankstelle ist auch in der Nähe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Nutzer, die ihre Autos regelmäßig in dem Parkhaus abstellen, berichten von Lärm, Müll, Pöbeleien und Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen. Die Vorwürfe will die Szene nicht auf sich sitzen lassen: „Der Müll wird bei den meisten in Müllsäcken gesammelt“, schreibt Userin Isa Bel. „Selbst den Müll, den andere liegen lassen, sammeln einige ein.“ Zwar könne es gelegentlich laut werden: „Klar gibt es mal welche, die mit dem Auto Lärm machen zum Angeben, und ihre Runden durch das Parkhaus drehen, mehr aber nicht unbedingt“, schreibt Jackie Bronner auf Facebook.

Polizei : Teilnehmer „meist einsichtig“

Die Polizei weiß von den Problemen. „Wir haben das seit Längerem im Blick“, sagt Sprecher Michael Bertram. Beamte seien freitags und sonnabends vor Ort, nicht zuletzt wegen einiger Beschwerden. Die Ermittler achten unter anderem auf Ruhestörungen und darauf, ob die Corona-Mindestabstände eingehalten werden. „Wenn wir das Gespräch mit den Teilnehmern suchen, sind diese aber meist einsichtig“, sagt Bertram.

Der Parkhaus-Betreiberin Infra sind die Treffen dennoch nicht willkommen: Das Unternehmen habe bereits gemeinsam mit dem Üstra-Sicherheitsdienst Protec geprüft, ob etwas unternommen werden könne, hieß es. Als nächstes soll es Gespräche mit der Polizei über das weitere Vorgehen geben.

Von Peer Hellerling