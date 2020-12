Hannovers Uni-Präsidenten warnen: Sparkurs bedroht bis zu 5.000 Studienplätze

Hannover

Die geplanten Einsparungen an Niedersachsens Hochschulen haben wahrscheinlich dramatische Auswirkungen auf das Studienangebot im Land. Die Landeshochschulkonferenz hatte bereits Ende 2019 eine grobe Schätzung vorgenommen und rechnete dabei mit einem Verlust in der Größenordnung von landesweit 6.000 Studienplätzen. „Wir hatten 2019 zunächst gehofft, es gehe um einmalige Einsparungen. Jetzt sind uns dauerhafte und sogar progressive Verluste angekündigt“, sagt Susanne Rode-Breymann aus dem Vorstand der Landeshochschulkonferenz Niedersachsen.

Für dieses Jahr muss das Wissenschaftsministerium – und davon sind dann direkt die Hochschulen betroffen – 17,5 Millionen Euro sparen, für 2021 sind 24,3 Millionen Euro vorgesehen. Durch die Ausgaben des Landes in der Coronakrise sollen in der Forschung und universitären Ausbildung weitere Kürzungen aufgesattelt werden.

Musikhochschul-Chefin: „Das Land macht einen Riesenfehler“

In einem Brandbrief hatten sich vor Kurzem renommierte Wissenschaftler aus Niedersachsen gegen den Kahlschlag gewehrt. Rode-Breymann, selbst Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, warnt: „Das Land macht einen Riesenfehler, wenn es in der Krise die Hochschulen herunterfährt.“ Bei den anstehenden umwälzenden Veränderungen wie der Verödung der Städte, der Digitalisierung und dem Klimawandel sei das Wissen aus den Hochschulen für die Zukunftsgestaltung unentbehrlich, betont die Hochschulpräsidentin.

Während der Beratungen zu den Einsparungen an den einzelnen Hochschulen zeigt sich jetzt, dass es keinesfalls um exotischen Randbereiche geht. So ist an der Leibniz-Universität Hannover die Meteorologie bedroht, die sich mit der Anpassung der Städte an den Klimawandel beschäftigt. Zur Diskussion stehen auch die Pflanzenwissenschaften, die Lösungen zur effizienten Bewässerung beim weltweit fortschreitenden Wassermangel erarbeiten.

„ Kürzungen gehen an die Substanz“

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Hessen, Nordrhein-Westfalen und die süddeutschen Bundesländer stärken ihre Universitäten, weil sie um deren Wert wissen. Niedersachsen dagegen geht jedoch bereits beim Ziel der „Schwarzen Null“ auch an Hochschulausbildung und Forschung heran. „Dabei tragen wir wesentlich zur Innovationsfähigkeit des Landes bei und bilden Fachkräfte aus, die der Arbeitsmarkt braucht“, kritisiert Josef von Helden, Präsident der Hochschule Hannover (HsH). In der Grundfinanzierung habe es seit vielen Jahren keinen realen Anstieg gegeben. Nun verschlimmert sich die Lage. „Diese Kürzungen gehen jetzt an die Substanz der Hochschulen.“

Schaden für internationalen Ruf

Der Präsident der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho) befürchtet einen internationalen Image-Schaden für Niedersachsens Hochschulen. „Rückschnitt statt Aufbau: Diese Botschaft wiegt schwer. Das sieht die Welt“, sagt Professor Gerhard Greif. Die renommierte Tiho zieht ebenso wie einige andere Universitäten im Land internationale Wissenschaftler und Studierende an. Greif sieht Attraktivität und damit Wettbewerbsfähigkeit schwinden.

„Die Leibniz-Universität könnte sicher in die oberste Liga aufsteigen. Das Potenzial ist da. Doch der Ministerpräsident und der Finanzminister haben sich bisher leider nicht auf die Seite der Wissenschaft gestellt“, sagt Marian Döhler, Dekan der dortigen Philosophischen Fakultät.

Bei den massiven Kürzungen ging es zunächst um die Haushaltskonsolidierung, die das Land lange vor der Corona-Krise beschlossen hat. „Wir sind in großer Sorge, dass es noch weitere Einschnitte gibt“, sagt Döhler. HsH-Präsident von Helden hegt noch ein wenig Hoffnung, dass die Politik sich besinnt. „Es ist eine Frage der Abwägung, wie wichtig die schwarze Null ist.“

Von Bärbel Hilbig