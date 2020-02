Hannovers Vaund-Shop ist Store des Jahres 2020

Hannover

Drei Jungunternehmer haben im November ein neues Geschäftsprojekt in Hannovers Georgstraße gestartet – und sind für ihre Idee und die Umsetzung jetzt bundesweit ausgezeichnet worden. Der Einzelhandelsverband Deutschland ( HDE) kürte das Vaund-Geschäft als Store of the Year 2020 in der Kategorie Concept-Store.

Drei Gründer treiben das Vaund-Geschäft in Hannover voran

Die drei Vaund-Manager Michael Volland, Christoph Michael Luy und Christian Ladner haben den 750 Quadratmeter großen, ehemaligen Esprit-Shop gegenüber von Karstadt in der Georgstraße gemietet und stellen dort ungewöhnliche Exponate aus. Etwa das weltweit kompakteste Faltrad Kwiggle-Bike, das in Hannover entwickelt wurde, die Skulptur der Busenschnecke von Gartenheim-Geschäftsführer Günter Haese, aber auch einen Porsche-911-Carrera oder Stereoanlagen für knapp 30.000 Euro. Bezahlt wird das Konzept von denen, die ihre Produkte ausstellen wollen – und hoffen, dass die neugierige Kundschaft im Laden anbeißt und ihre Sachen online bestellt.

Exklusive Produkte, neues Konzept: Der Vaund-Shop in Hannovers Georgstraße. Quelle: Conrad von Meding

Der Kunstname Vaund leitet vom englischen Found ab, das zwei Bedeutungen hat: gefunden und gegründet. Die Macher sagen von sich, sie wollten mit ihrem Angebot den Einkaufsbummel in der Innenstadt attraktiver machen. Das war dem Handelsverband einen Preis wert.

„Digital Natives in die Innenstädte “

Es sei „endlich ein Handelsformat, das auch Digital Natives wieder in die Innenstädte lockt“, sagte Laudator Edgar Rosenberger, Chef einer Unternehmensberatung, bei der Preisverleihung anlässlich eines Handelsimmobilienkongresses in Berlin. In einer Top-Einkaufslage präsentiere sich eine neuartige Plattform für Markenhersteller und lokale Händler, die den Kunden in Form einer Erlebniswelt präsentiert würden.

Auch das Kwiggle-Bike (vorne, hier die Version mit Lastenträger) ist vertreten: Der Vaund-Shop in Hannovers Georgstraße ist eröffnet. Quelle: Conrad von Meding

Gründer Volland, der den Preis entgegennahm, freute sich, dass die Jury „das neue, puristische, persönliche und packende Storekonzept“ anerkannt habe. Das Team plane in diesem Sommer die erste Expansion mit einem Shop in Hamburg.

Der Einzelhandelspreis wird in fünf Kategorien vergeben. Außer der Kategorie Concept-Store, bei der Vaund gewann, auch für Einrichtungen, Mode, Nahrung und Digitalisierung.

