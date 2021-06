Bothfeld-Vahrenheide

Die Veloroute 3 soll vom Stadtteil Mitte über die Oststadt durch die List und Sahlkamp bis nach Bothfeld und Lahe verlaufen. Doch die Routenplanung war zunächst nur provisorisch – jetzt gibt es an manchen Stellen mehr Klarheit. Die Fahrradstrecke wird laut der Verwaltung von der Bischof-von-Ketteler-Straße nicht westlich entlang der Bahntrasse der Linie 9 bis etwa auf Stadtfriedhof Bothfeld führen. „Der Grundstückseigentümer oder Investor stimmt der Führung der Veloroute durch das Neubaugebiet nicht zu“, heißt es seitens der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide. Gemeint ist das Baugebiet Herzkamp. Damit werde die Veloroute 3 zum Fasenkrug nördlich der Bischoff-von-Ketteler-Straße auf der Ostseite der Burgwedeler Straße verlaufen. Wie dort allerdings die genaue Verkehrsführung aussehen soll, ist noch unklar.

„Im Kreuzungsbereich Kurze-Kamp-Straße / Burgwedeler Straße werden verschiedene Führungsvarianten diskutiert und abgestimmt“, erklärt die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Noch in diesem Jahr soll mit dem Ausbau der Route begonnen werden. Die Veloroute 3 ist eine der ersten hannoverschen Routen, die verwirklicht werden sollen – neben der Veloroute 8, die durch den Stadtbezirk Döhren-Wülfel bis nach Laatzen provisorisch markiert wurde.

Weiterer Radschnellweg durch Bothfed-Vahrenheide

Hinzu könnte bald auch ein weiterer Radschnellweg nach Langenhagen kommen. Dieser verläuft nach ersten Planungen von der Nordseite des Hauptbahnhofs in Hannover durch die List zum Vahrenheider Markt. Von dort geht es weiter über die Autobahn und dann mit einem Knick Richtung Westen durchs Langenhagener Zentrum bis nach Krähenwinkel. Im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide sollen Radfahrer über die Straße Am Jagdstall, den Vahrenheider Markt, entlang der Peter-Strasser-Allee und nach der Kreuzung der Kugelfangtrift weiter nach Norden geleitet werden, erklärte die Grünen-Bezirksratsfraktion Bothfeld-Vahrenheide in einer weiteren Anfrage.

Kompliziert könnte die Querung der Stadtbahnstrecke nördlich des Vahrenheider Markts werden. Eine Lösung wie am Emmy-Lanzke-Weg kommt für eine Veloroute nicht infrage. Quelle: Kristian Teetz

Wie die Stadt auf die Anfrage der Grünen mitteilt, sind die Planungen für den Radschnellweg Langenhagen „weitestgehend konkretisiert“. „Wie für alle Velorouten soll auch für den Radschnellweg Langenhagen, der gleichzeitig auch Veloroute ist, eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt werden, die derzeit vorbereitet wird“, so die Verwaltung. Wegen Corona könne diese nur digital stattfinden, die Veranstaltung werde aber rechtzeitig angekündigt.

Bauarbeiten könnten 2022 starten

Aber auch bei diesem Projekt gibt es ähnlich wie bei der Veloroute 3 Probleme mit Kreuzungsstellen – wie am Vahrenheider Markt und der Peter-Strasser-Allee. Bei der möglichen Querung der Gleise sollten laut der Stadt im nördlichen Teil der Trasse die Eingänge der bestehenden Drängelgitter vergrößert und auch mit Markierungen oder sogar einer Ampel ausgestattet werden. „Den Einsatz einer Schrankenanlage sieht die Verwaltung an dieser Stelle nicht vor, da diese mit ihren Sperrzeiten die Trasse länger als notwendig blockiert und somit den Querungskomfort verschlechtert, auch für die Stadtbahn.“

Laut Projektleiter der Region, Martin Nebendahl, könnten die Bauarbeiten für die Route nach und in Langenhagen bereits 2022 starten.

Von Laura Ebeling