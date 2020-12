Kirchrode-Bemerode-Wülferode

Die Stadt Hannover arbeitet an der Umsetzung der zwölf Velorouten. Zu einer der fünf ersten Routen zählt die Veloroute 6, die neben den Bezirken Mitte und Bult auch durch Kirchrode-Bemerode führt. Erste Markierungen sind bereits umgesetzt. Im kommenden Frühjahr soll es einen ersten Informationsaustausch zwischen der Stadtverwaltung und dem Bezirksrat geben.

„Die Markierungsarbeiten stellen erstmal eine Diskussionsgrundlage dar, die dazu einladen soll, sich zu beteiligen“, sagt Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger. Damit ist die Arbeit nicht beendet – im Gegenteil: Sie beginnt erst. „Derzeit werden für die baulich erforderlichen Maßnahmen die Grundlagen ermittelt und ausgewertet, um folgend in Entwurfsplanungen einsteigen zu können“, lautet die Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Bezirksratssitzung zum Thema.

Umgestaltung der Strecke bis 2023

Aktuell gehe man von einer sukzessiven Umsetzung der Streckengestaltung bis in das Jahr 2023 aus. Die Bauzeit könne derzeit nicht abgeschätzt werden. Denn diese sei von vielen Faktoren wie der Festlegung des Umbauumfangs und im Wesentlichen vom Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren abhängig. Nach derzeitigem Planungsstand werde es sich teilweise um reine Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen handeln. Zu den baulichen Maßnahmen zählen zum Beispiel die Verbreiterung von bestehenden Radwegen und Absenkungen. Außerdem sollen die Querungsmöglichkeiten für Radfahrende verbessert werden – zum Beispiel durch optimierte Ampeln. Zu einzelnen Knotenpunkten, die Herausforderungen darstellen und bauliche Maßnahmen erfordern, könne die Verwaltung noch keine Aussage treffen, heißt es in der Antwort der Stadt weiter.

Die Grünen im Bezirksrat freuen sich, dass die Veloroute 6 von der Stadtverwaltung außerplanmäßig in die Kennzeichnung der ersten Routen aufgenommen wurde. Hierzu habe sich eine persönliche Besprechung der Fraktion mit der Verwaltung ausgezahlt, teilt die Fraktion in einer Pressemitteilung mit. Die Veloroute sei nun in Gänze markiert, wenn auch nicht zur vollsten Zufriedenheit der Fraktion. „Daran kann man nun feilen, was wir Grüne tun werden“, heißt es darin vom Fraktionsvorsitzenden Uwe Rücker. Zu den Teilbereichen der Strecke, die zusätzliche Markierungen benötigen, werde es im neuen Jahr Anfragen und Anträge geben.

Von Lisa Eimermacher