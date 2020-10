Hannover/Gehrden

Die Regiobus kann ihren neuen Betriebshof nicht wie vorgesehen in Gehrden bauen, weil die dortige Ratsmehrheit das nicht will. Das auf Kosten von mindestens 60 Millionen Euro veranschlagte Vorhaben wurde im Vorfeld vollmundig als „Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland“ erklärt. Jetzt muss das Verkehrsunternehmen neu beginnen: „Wir haben aktuell keinen Plan B, weil wir uns fest auf die Entscheidung für Gehrden verlassen haben“, sagt Unternehmenssprecher Tolga Otkun.

Ein Regiobus fährt am vorgesehenen Grundstück für den Betriebshof vorbei. Quelle: Dirk Wirausky

An den derzeitigen Betriebsabläufen und damit für die Fahrgäste ändert sich durch die Ratsentscheidung in Gehrden nichts. Allerdings dürften Pläne der Regiobus in Sachen Klimaschutz einen Rückschlag erleiden. Der Betriebshof sollte Hauptstandort mit Zentralwerkstatt für die künftige Elektrobusflotte des Unternehmens werden. Außerdem war eine Tankstelle für mit Wasserstoff betriebene Busse Bestandteil der Planungen. „Dafür brauchen wir nun Übergangslösungen“, erklärt Otkun.

Standort wäre aus Unternehmenssicht optimal

Der Betriebshof sollte 2024 fertiggestellt sein und dann zwei vorhandene Busdepots in Springe-Eldagsen und Wunstorf ersetzen. Die Wahl war auf Gehrden gefallen, weil erstens ein Grundstück zur Verfügung stand und zweitens die Lage aus Unternehmenssicht optimal ist. „Wir brauchen einen Standort, bei dem unsere Busse möglichst wenig Kilometer auf Betriebsfahrten ohne Fahrgäste zurücklegen müssen“, sagt Otkun.

Das spricht für einen Alternativstandort im Calenberger Land. Am Mittwoch gab es Interessensbekundungen aus Wennigsen und Ronnenberg, zwei Nachbarstädten Gehrdens also. Frage ist aber, ob geeignete Grundstücke mit entsprechendem Baurecht zur Verfügung stehen und somit schnell gehandelt werden kann.

Bürgermeister bedauert vertane Chance

In Gehrden hatten Unternehmen, die Spitze der Regionsverwaltung und Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD) bis zuletzt versucht, die Ratsmehrheit umzustimmen. CDU und Grüne ließen sich jedoch nicht erweichen, dazu kamen auch noch drei Stimmen aus der AfD. Der Hauptgrund: Die Regiobus hatte ihre ursprünglichen Pläne neu dimensioniert und wollte statt 3,5 Hektar zuletzt 7,2 Hektar Fläche nutzen. Dagegen protestierten Unternehmen aus dem anliegenden Gewerbegebiet, weil sie sich Erweiterungsmöglichkeiten beraubt sehen. Das wurde von der Ratsmehrheit erhört.

„Eine große und unermessliche Chance wird vertan“, kritisierte Mittendorf die Entscheidung. Für Gehrden entstehe volkswirtschaftlicher Schaden: „Wenn Regiobus verhindert wird, wird jede Entwicklung an dieser Stelle verhindert.“ Mit 250 Mitarbeitern wäre das Verkehrsunternehmen drittgrößter Arbeitgeber der Burgbergstadt geworden.

Das ist die Regiobus Die Regiobus wurde 1998 als Zusammenschluss von vier vorher selbstständigen Busunternehmen im früheren Landkreis Hannover gegründet. Seitdem ist es zuständig für den öffentlichen Busverkehr in weiten Teilen des Umlandes der Landeshauptstadt. Außerdem verbinden sogenannte Sprinterlinien Umlandkommunen mit der hannoverschen Innenstadt. Derzeit unterhält die Regiobus eine Flotte von 260 eigenen Bussen, dazu kommen 130 von Subunternehmen. Die Fahrzeuge verteilen sich auf fünf Betriebshöfe in Neustadt, Wunstorf, Wedemark-Mellendorf, Burgdorf und Springe-Eldagsen. Letzterer wurde 2014 durch ein Großfeuer mit nie geklärter Ursache stark zerstört. Deshalb hat die Regiobus ein neues Standortkonzept entwickelt, bei dem ein Neubau die Betriebshöfe Wunstorf und Eldagsen ersetzen soll. An der Spitze der Regiobus stehen mit Elke van Zadel und Regina Oelfke zwei Frauen, auch der Vorsitz im Aufsichtsrat ist durch Ulrike Thiele in Frauenhand. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen 28,4 Millionen Fahrgäste.

Von Bernd Haase