Snowmobile und Langlaufskier für Hannovers Ordnungsdienst, Drogentests für Ratsmitglieder und eine Petition zur Aufhebung aller Lockdown-Maßnahmen – Ratsherr Tobias Braune bombardiert den Rat mit etlichen Forderungen. Am Donnerstag hat der Einzelvertreter in der Ratssitzung 18 Anträge und neun Anfragen vorgelegt. Der überwiegende Teil des Rates versucht, gelassen zu bleiben und die Vorstöße Braunes im Schnellverfahren abzuhandeln. „Herr Braune hat ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“, sagte CDU-Fraktionschef Jens Seidel abseits der Sitzung.

Nicht zum ersten Mal packt Braune einen Stapel Anträge auf die Tische der Ratsmitglieder. Bereits im vergangenen Jahr reichte er in einer Sitzung 23 Forderungen mit angeblichem Dringlichkeitsstatus ein. Die Ratsmehrheit reagierte verärgert und bügelte die Forderungen in Gänze ab.

Braune jetzt Mitglied der „Basis“

Braune war ursprünglich Mitglied der AfD-Ratsfraktion, trat aber aus der Partei aus. Inzwischen ist Braune Mitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschlands, kurz „Die Basis“. Die Partei steht der „Querdenker“-Bewegung nahe, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert und sich teilweise in Verschwörungsfantasien ergeht.

20 Arbeitsstunden für die Bearbeitung einer Anfrage

Zwar kann die Ratsmehrheit die Forderungen Braunes ohne große Debatten ablehnen, doch die Anfragen des Einzelvertreters beschäftigen die Stadtverwaltung. So wollte Braune wissen, wie viele Klagen von Bürgern und Firmen gegen die Stadt Hannover in den vergangenen fünf Jahren eingereicht wurden und wie die Prozesse ausgingen. Personaldezernent Prof. Lars Baumann referierte eine seitenlange Statistik und fügte hinzu: „Die Bearbeitung der Anfrage hat einen Aufwand von 20 Arbeitsstunden verursacht.“ Bei Grünen und FDP verursachte das Kopfschütteln. Aufwand und Erkenntnisgewinn stünden in keinem angemessenen Verhältnis, hieß es.

Von Andreas Schinkel