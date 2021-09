Hannover

Lange Warteschlangen vor den Wahllokalen, verzögerte Stimmauszählung von bis zu einer Stunde – Hannovers Wahlleiter Carsten Köller ist nicht zufrieden mit dem Ablauf der Kommunalwahl am Sonntag. „Wir haben auf Sicherheit in Corona-Zeiten gesetzt, aber das hat sich nicht als praktikabel herausgestellt“, sagt Köller selbstkritisch. Er kündigt an, zur Bundestags- und Regionsstichwahl am Sonntag, 26. September, mehr Wahlkabinen aufzustellen und dadurch die Kapazitäten zu erweitern.

Eineinhalb Stunden Wartezeit auf Flur

Noch immer erreichen die HAZ-Redaktion etliche Leser-Beschwerden über den holprigen Ablauf der Wahl. So berichtet eine Leserin, die in der IGS List wählen ging, dass sie eineinhalb Stunden in einem ungelüfteten Flur gewartet habe. „Ich hatte eigentlich im Vorfeld keinerlei Bedenken zur Sicherheit der Wahlen“, schreibt sie. Jetzt überlege sie aber, Briefwahl zu beantragen.

Nach langer Wartezeit konnte Anne Schulte in der Lister Leibnizschule endlich wählen. Sie war rechtzeitig am Wohllokal – und trotzdem kam sie erst um kurz vor 19 Uhr zur Stimmabgabe dran. Quelle: Katrin Kutter

Tatsächlich sind die Warteschlangen vor allem dadurch entstanden, dass die Stadt viel Wert auf Gesundheitsschutz legte. Nur zwei Wahlkabinen pro Raum wurden zugelassen. „Das haben wir mit dem Arbeitsschutz der Stadtverwaltung abgestimmt“, sagt Wahlleiter Köller. Erschwerend sei hinzugekommen, dass viele Bürger viel Zeit benötigten, um die umfangreichen Stimmzettel auszufüllen.

Drei Wahlkabinen pro Raum für Bundestagswahl

Der Wahlleiter betont, dass die Stadt am Wahlsonntag nicht tatenlos zugesehen, sondern rasch reagiert habe. „Wir haben zusätzliche Wahlkabinen zu den Wahllokalen gebracht, um mehr Kapazitäten zu schaffen“, sagt Köller. Mehr Räume hätte man aber nicht als Wahllokale ausweisen können, weil es dafür zu wenig Helfer gab. Zur anstehenden Bundestags- und Regionsstichwahl werde er in jedem Wahllokal drei Kabinen bereithalten, um bei Bedarf reagieren zu können.

„Wer pünktlich bis 18 Uhr da war, wurde auch eingelassen“, sagt Köller. Dies habe man auch bei früheren Wahlen schon so praktiziert; die Wahlvorstände seien entsprechend geschult worden – nur, dass die Schlangen diesmal länger waren als bei anderen Wahlen.

Ist die verspätete Wahl nach 18 Uhr juristisch heikel?

Juristisch ist dies allerdings heikel: Mancherorts stimmten Wahlberechtigte noch nach 19 Uhr ab. Zu diesem Zeitpunkt waren anderswo bereits die ersten Bezirke ausgezählt. Um 18.48 Uhr lief über den HAZ-Ticker, dass Hannovers SPD bei der Wahlparty „sehr geile Zwischenergebnisse“ bejubelte - Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach lag um diese Uhrzeit bei 39 Prozent. Wer erst jetzt seine Stimme abgab, hatte also gegenüber anderen Wählern einen Wissensvorsprung, was das mögliche Wahlergebnis anbelangt.

„Verlängerte Öffnung problematisch“

„Ich halte dies schon für ein Problem“, sagt der Staatsrechtler Prof. Christoph Degenhart. Unter Umständen werde die Wahl dadurch anfechtbar: „Ob sie dadurch irregulär wird, hängt auch davon ab, wie viele irreguläre Stimmen abgegeben wurden und wie relevant diese für das Wahlergebnis sind“, sagt er.

„Es ist schon nicht unproblematisch, die Öffnungszeiten einfach zu verlängern“, sagt auch der Hamburger Verwaltungs- und Verfassungsrechtler Christian Winterhoff, der an der Uni Göttingen lehrt. Er verweist auf das Niedersächsische Kommunalwahlgesetz, § 45b, Absatz 1. Dort ist festgelegt, dass die Wahl von 8 bis 18 Uhr stattfindet – Ausnahmen sind nicht vorgesehen.

Laut Kommunalwahlordnung dürfen dann nur noch Personen wählen, die sich um 18 Uhr schon im Wahlraum befinden. Bei Bundestagswahlen ist geregelt, dass auch Wahlberechtigte abstimmen dürfen, die sich aus Platzgründen davor befinden. „Ob dies allerdings auch bei einer Kommunalwahl in Niedersachsen gilt, ist offen“, sagt Winterhoff.

Vor dem Wahllokal in der Lister Leibnizschule: Um 18 Uhr gibt es immer noch eine lange Schlange von Wählerinnen und Wählern. Quelle: Katrin Kutter

Landeswahlleiterin sieht keine Probleme

Landeswahlleiterin Ulrike Sachs erklärt hingegen, dass nach anerkannter Auffassung auch Wahlberechtigte noch abstimmen dürfen, die um 18 Uhr vor dem Raum warten – wer sich danach in die Schlange einreihen wolle, müsse allerdings zurückgewiesen werden.

Im Jahr 2014 hatte die CDU die Regionspräsidentenwahl angefochten, weil die Üstra auf den Anzeigetafeln der Stadtbahnhaltestellen zur Wahl aufgerufen hatte. Der kurze Text war folglich vor allem im Stadtgebiet zu lesen, wo die SPD vermeintlich ein größeres Wählerpotenzial hatte als im Umland. Das Verwaltungsgericht Hannover wertete dies tatsächlich als einen Verstoß gegen die Chancengleichheit. Allerdings habe dieser die Wahl nur unwesentlich beeinflusst. Die Abstimmung musste nicht wiederholt werden.

Von Andreas Schinkel und Simon Benne