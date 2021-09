Hannover

Die letzte „Baumwanderung“ der Saison führt das Grün auf Rädern zum Sahlkamp. Am vergangenen Donnerstag sind die Bäume in ihren Karren mit einer fröhlichen Parade in die Schwarzwaldstraße in Sahlkamp-Mitte gezogen. Dort gab es zudem ein Freiraumexperiment, und die acht Wanderbäume sind Teil dieses Experiments, das im Rahmen eines Projekts zur Stadtentwicklung der Stadt Hannover durchgeführt wird.

Generalprobe für Freiraumkonzept

Der Freiraumversuch in der Schwarzwaldstraße dient als Generalprobe und praktische Machbarkeitsstudie der geplanten landschaftsarchitektonischen Eingriffe. Dafür werden die von „mesh Landschaftsarchitekten“ entwickelten Konzept- und Entwurfsideen in räumlich wirksame Provisorien übersetzt und auf der Schwarzwaldstraße aufgebaut. Raumkomposition, Dimensionen, Freiraumelemente, Farben und Materialien werden vor Ort getestet.

Die acht Holzgefährte, jeweils mit einem kleinen Baum bestückt, sollen noch bis Anfang Oktober an der Schwarzwaldstraße stehen, bevor sie ins Winterquartier ziehen. Mit der Aktion „Wanderbaumallee“ unter der Trägerschaft des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hannover wollen umweltbewegte Mitbürger Straßen und Plätze in verschiedenen Stadtbezirken Hannovers temporär begrünen und Verweilorte schaffen, an denen die Bürgerinnen und Bürger hautnah erleben können, wie sich ihr Leben in der Stadt durch mehr Grün nachhaltig verbessert – optisch, akustisch, klimatisch und sozial.

Zuvor waren die „Wanderbäume“ sdchon an der Goseriede und – wie hier zu sehen – am Engelbosteler Damm nahe der Christuskirche. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Gießpaten gesucht

Denn die Wagen mit den Linden, Hainbuchen und Ebereschen sind zugleich auch Sitzgelegenheiten. Die Initiatoren wollen mit der Wanderbaumallee auch nachbarschaftliche Treffen fördern. Dafür werden etwa sogenannte Gießpaten gesucht, die Bäume benötigen einmal pro Tag Wasser, bei Hitze dürfen es auch zwei Portionen sein. Der BUND will mit der Aktion an verschiedenen Orten in Hannover auf Klimathemen und eine gerechte Verteilung des öffentlichen Raums aufmerksam machen. Für den großen Schatten indes sind die transportablen Bäume doch ein wenig zu klein – allerdings ist das Beste vom Sommer ja auch bereits vorbei.

Musik zur „Happy Tree Hour“

Der Startschuss für Hannovers Wanderbaumallee ist am 17. Juli an der Goseriede gefallen. Insgesamt sind 2021 vier „Wanderbaumallee“-Aktionen vorgesehen, weitere sind für das kommende Jahr geplant. In den ersten drei Augustwochen wurden die begrünten Holzgefährte an der Christuskirche in der Nordstadt platziert, nach der List sind die Bäume nun zur Schwarzwaldstraße in den Sahlkamp gewandert. In der „Happy Tree Hour“ gibt es auch einige Abendveranstaltungen mit Musik.

Unterstützt wird die Aktion von einer Reihe von Organisationen wie Transition Town Hannover oder dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), die sich auf vielfältige Weise für die Umsetzung einer ökologisch ausgerichteten Entwicklung Hannovers einsetzen, sowie von den Grünen.

Von Susanna Bauch