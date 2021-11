Hannover

Bis auf wenige Ausnahmen fallen die Hannoverschen Stadtteilweihnachtsmärkte dieses Jahr erneut aus. Schulen, Kirchen und Bürgervereine hatten vor der Pandemie kleine Märkte mit Glühwein und Bratwurst organisiert. Unter Pandemiebedingungen mit Abstandspflicht und 2-G-Regelung ist das für die meist ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer nicht leistbar.

Hannelore Herz ist zweite Vorsitzende des Fördervereins der Paul Gerhardt Kirchengemeinde in Badenstedt und hat in früheren Jahren das „Adventliche Treiben“ auf dem Kirchplatz mit organisiert. Dieses Jahr muss der Markt zum zweiten Mal pausieren. „Das finden wir ausgesprochen bedauerlich, denn das war für den Stadtteil immer eine schöne Veranstaltung.“ Aber der Förderverein will einen Beitrag dazu leisten, „diese Pandemie in den Griff zu bekommen“ und hat sich deshalb für die Absage entschieden. Die nötigen Auflagen seien für Ehrenamtliche nicht umsetzbar.

Veranstalter befürchten Konflikte wegen Corona-Kontrollen

Ähnlich geht es Michael Kellner, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute. Der Adventsmarkt der IDG auf dem Fiedeler Platz fällt ebenfalls aus. „Unter den neuen Bedingungen hätten wir den Markt umzäunen und von Security bewachen lassen müssen“, erklärt Kellner. Das könne sich der Verein nicht leisten.

Außerdem sei es den Ehrenamtlichen Helfern nicht zuzumuten, dass sie die 2-G-Nachweise der Besucher kontrollieren: „Gerade die Leute am Biertresen haben keine Lust, sich wegen der Impfzertifikate beleidigen zu lassen“. Der einzige Lichtblick: Die IDG stellt zum ersten Advent wieder einen Tannenbaum auf dem Fiedeler Platz auf, den Grundschüler aus der Suthwiesenstraße schmücken.

Zumindest einen Weihnachtsbaum soll es auf dem Fiedeler Platz in Döhren geben. Quelle: Uwe Dillenberg (Archiv)

Neben dem Adventlichen Treiben an der Paul Gerhardt Gemeinde und dem Adventsmarkt der IDG fallen außerdem die Weihnachtsmärkte der Kirchengemeinde Linden-Nord, des Bürgervereins Kirchrode, der freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld und des Pinkenburger Kreises aus. Der Weihnachtsbasar der freien Waldorfschule Maschsee, die Adventskirche der Herrenhäuser Kirche, der Anderter Weihnachtsmarkt und der Adventsbasar auf der Bult finden ebenfalls nicht statt.

Diese Stadtteilweihnachtsmärkte finden statt

Glühwein und gebrannte Mandeln gibt es auf den großen Weihnachtsmärkten in der Altstadt, auf dem Ernst-August-Platz und auf der Liste Meile. In Linden gibt es den „Faust-Wintermarkt“ mit Kunsthandwerk und Musik in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faustgelände am 4. Dezember von 13 bis 20 Uhr und am 5. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Das Winterdorf auf dem Lindener Berg öffnet an allen Adventswochenenden freitags von 16 bis 20 Uhr sowie an Sonnabenden und Sonntagen von 14 bis 20 Uhr mit einer Feuerstelle, wechselnden Ausstellern und Chorprogramm.

In Döhren-Wülfel im Hangar No. 5 in der Völgerstraße 5 gibt es bei den „Designachten“ Unikate und in kleiner Stückzahl hergestellte Designprodukte. Der Markt öffnet am 10. Dezember von 19 bis 21 Uhr, am 11. von 12 bis 20 Uhr und am 12. Von 11 bis 19 Uhr. Einen inklusiven Weihnachtsmarkt veranstaltet das Taubblindenwerk in Kirchrode am 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr im Albert-Schweitzer-Hof 27 mit Geschenkartikelverkauf aus dem Werkstattladen und einem Weihnachtsmannbesuch ab 14:30 Uhr.

Von Leonie Habisch