Ganze Lastwagenflotten rollen für Firmen aus der Region Hannover über die Straßen im Bundesgebiet – und ein mobiler Roboter presst bei Automobil-Zulieferern Blechteile. Bei beiden Beispielen handelt sich um verschiedene Branchen – aber sie haben eines gemeinsam: Software und die Technik kommen beide aus demselben Gebäude. Nämlich aus dem Technologiezentrum der Region im Wissenschaftspark Marienwerder im Nordosten von Hannover.

Beide sogenannte Start-Up-Firmen – Graphmaster und Picum MT GmbH – sind aus den Kinderschuhen längst entwachsen. Beide Unternehmen wollen den bundesdeutschen Markt und sogar die Welt erobern. Unterdessen wächst der Park weiter. Das Technologiezentrum bekommt einen Neubau, weil das alte Gebäude aus den Nähten platzt. Die Ideen-Maschine scheint zu funktionieren.

Das war Grund genug für Ministerpräsident Stephan Weil, sich auf der Baustelle und im Zentrum selbst umzusehen. Und weil bald gewählt wird, hatte Weil den SPD-Bundestagskandidaten Adis Ahmetovic im Schlepptau, der in Marienwerder kandidiert. Für Weil war der Besuch eine Art Déjà-vu, denn er hatte schon als früherer Oberbürgermeister maßgeblich an den Plänen für das Technologiezentrum mitgewirkt.

Der Forschungsbau Opticum entsteht im Wissenschaftspark Marienwerder. Quelle: Architekturbüro Henn

Navi-Software bald für Jedermann

Nach dem Gang über die Baustelle an der Hollerithallee schaute der Regierungschef bei der Firma Graphmaster hinein. Die Firmenchefs mögen das Wort „Start-Up“ so gar nicht mehr hören. Sie sehen sich als noch junges, aufstrebendes Unternehmen. Es hat bereits viele namhafte Logistikfirmen als Stammkunden – und lenkt deren Lastwagenfahrer mit Navigations-Software an den immer dichter werdenden Staus im Bundesgebiet vorbei. Das Unternehmen ist auch für private Autofahrer da – denn das kostenlose Navigationssystem namens Nunav soll auch Normalbürger möglichst staufrei ans Ziel bringen. Stephan Weil verfügte kürzlich offensichtlich nicht über diese Software. Denn er stand nach eigenen Worten stundenlang im Stau am Kirchheimer Dreieck. „Da verlor ich Stunden meines Lebens“, schmunzelte der Ministerpräsident. Graphmaster ist bereits im Begriff, über den „großen Teich“ in die USA zu springen, erzählten die Experten. Auch dort gibt es erfolgversprechende Kontakte, um zu expandieren.

Die Fräse fährt zum Rohstoff

Nur ein Stockwerk tiefer bestaunte der Spitzenpolitiker in einem Laborraum ein Gefährt, dass dem Marsrover locker Konkurrenz machen könnte. Die die engagierten jungen Tüftler der Picum MT GmbH fanden zunächst als Ausgründung der Uni im Produktionstechnischen Zentrum (PTZ) in Garbsen ein Quartier. Aber der Prototyp eines Roboters zum Pressen und Fräsen von Teilen für die Automobil-Industrie und den Flugzeugbau hat längst die Feuertaufe bestanden. Sein Vorteil: Die Blechstücke kommen nicht zur Maschine – sondern das Gefährt in die Produktionshallen. So gibt es mit dem Blech-Konzern Läpple schon einen Abnehmer des futuristischen Gefährts, das auf dem Hof in Marienwerder vor den Gästen über den Parkplatz rollte. Längst denken die Macher an weitere mobile Roboter. Die jungen Maschinenbauer beklagten Weil gegenüber aber auch die hohen Hürden der Bürokratie in Deutschland. Am liebsten würde Picum auch mit dem VW-Konzern zusammenarbeiten, der mit seinem Werk nur wenige Meter entfernt produziert. Mit Stephan Weil hatten sie nun einen Gast, der als VW-Aufsichtsrat vielleicht Türen öffnen könnte.

Stephan Weil sah sich bei einem jungen Unternehmen eine mobile Fräse an, die für einen Laien eher wie ein Marsrover aussieht. Auch die Firma der jungen Maschinenbauer hat bereits einen Prototypen an einen Blech-Verarbeiter verkauft und sammelt nun Erfahrungen in den Produktionshallen des Kunden. Quelle: Uwe Bentlage

Lob für Hannover Impuls

Weil zeigte sich höchst begeistert, was aus dem Technologiezentrum geworden ist. Deshalb habe er als OB gemeinsam mit Regionspräsident Hauke Jagau die gemeinsame Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft gegründet, die dieses Zentrum trage. „Wenn Hannover Impuls wächst, ist das der beste Beweis dafür, dass diese Idee sich durchgesetzt hat“, so Weil. Bei Graphmaster sehe man, dass aus einem kleinen Unternehmen spannende Firmen werden können. Das vergrößere geradezu seine Freude. Das Konzept sei richtig und habe auch in der Pandemie den Stresstest bestanden. „Ich bin sicher, dass im Norden Hannovers ein Cluster entsteht, wo junge, dynamische Unternehmen gerade im Bezug zum Verkehrsbereich wachsen und allein erfolgreich sind“, so der Ministerpräsident.

Unterdessen wachsen im 28 Hektar großen Park weitere Gebäude für Hochtechnologie-Firmen. Auch VW ist an einem Projekt in der Nähe der Bundesstraße 6 aktiv – fast in Sichtweite des Conti-Werks Stöcken.

