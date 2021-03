Hannovers Zollfahnder heben illegale Schnapsbrennerei im Landkreis Hildesheim aus

Hannover

Beamte des Zollfahndungsamts Hannover haben im Landkreis Hildesheim eine illegale Schnapsbrennerei stillgelegt. Sie leiteten Ermittlungen gegen einen 72-Jährigen und einen 50-Jährigen wegen Steuerhinterziehung ein. Zudem beschlagnahmten sie 60 Liter Obstbranntwein und zwei selbst gebaute Destillationsanlagen.

60 Liter Schnaps sichergestellt

Wie die Behörde erst jetzt mitteilt, durchsuchten die Fahnder bereits am 11. März aufgrund eines richterlichen Beschlusses ein Haus im Landkreis Hildesheim. Es bestand der Verdacht der „Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der illegalen Herstellung alkoholhaltiger Erzeugnisse“, wie der Zoll mitteilt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes bestätigte sich der Verdacht: In dem Wohnhaus stießen die Zöllner auf 60 Liter Schnaps und zwei Destillationsanlagen samt Zubehör.

Die illegale Brennerei war in einer Einliegerwohnung aufgebaut. In mehreren großen Plastikfässern entdeckten die Fahnder auch angesetzte Maische. In einem Gartenhaus waren weitere Fässer mit Maische aufbewahrt. Ein zweites Destillationsgerät wurde in einem Nebengebäude gefunden. „Wer ungenehmigt Branntwein herstellt, begeht eine Steuerhinterziehung. Auch das Schnapsbrennen für den Eigenbedarf ist entgegen eines weitverbreiteten Irrglaubens nicht erlaubt“, sagt Tobias Steinführer vom Zollfahndungsamtes Hannover.

Illegal hergestellter Schnaps kann zur Erblindung führen

In diesem Zusammenhang weist die Behörde eindringlich darauf hin, dass illegal hergestellter Branntwein gesundheitsgefährdend sein kann. „Wurde während der Destillation der Vorlauf nicht sorgfältig abgetrennt oder sind im Endprodukt zu hohe Konzentrationen Fuselöle enthalten, kann dies in höheren Dosen zur Erblindung oder zu mitunter tödlichen Vergiftungen führen“, teilt der Zoll mit. Zudem könne es durch unsachgemäße Handhabung von Destillationsanlagen zu gefährlichen Verpuffungen kommen.

Von Tobias Morchner