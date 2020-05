Hannovers Zoo nach Corona-Pause wieder geöffnet: So lief der erste Tag

Hannover

Diesen Moment hat sich Andreas Casdorff nicht nehmen lassen – um Punkt neun Uhr am Mittwochmorgen öffnete der Zoo-Chef nach genau sieben Wochen Corona-Pause wieder die Tore des hannoverschen Zoos. Die ersten Stammgäste konnten den Einlass kaum abwarten – und kamen schon eine halbe Stunde früher. „Das war ein emotionaler Moment, viele Mitarbeiter wiederzusehen und das Lachen der Kinder zu hören“, sagt Casdorff.

3000 Reservierungen in kurzer Zeit online vergeben

Am Dienstag hatte der Zoo nach der Öffnungsankündigung binnen kurzer Zeit 3000 Reservierungen online vergeben. Am späten Nachmittag brachen die Server zusammen – bis Mittwochmorgen ging auf der Seite des Zoos nichts mehr. Nun liefen Verkauf und Reservierung aber wieder reibungslos, sagt Casdorff. Die Lage unmittelbar nach der Öffnung am Mittwoch ist ruhig – einige Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, laufen bei bestem Wetter geordnet durch den Eingang.

Acht Zeitfenster für jeweils 250 Besucher: Einlasskontrolle am Zoo. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tickets haben die Besucher zuvor online erworben, ebenso wie eine Zutrittsberechtigung für einen bestimmtem Zeitabschnitt. Die Tageskassen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. In jedem der acht Zeitfenster dürfen 250 Personen kommen – bleiben darf jeder Besucher, so lange er möchte, bis zur Schließung um 19 Uhr. Das Verfahren sei ein Test, damit sich nicht gleichzeitig zu viele Menschen am Eingang ballen, sagt Casdorff. Wenn das System gut funktioniert, will er bei der Zahl nachsteuern. Am Wochenende könnten dann beispielsweise 375 Menschen pro Zeitabschnitt kommen.

Das noch namenlose Eisbärenbaby hat seine weiße Fellfarbe beim Spielen etwas verändert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit Tränen in den Augen

Auch die Tiere im Zoo scheinen sich nach Wochen der Ruhe zunächst erst wieder an viele unbekannte Besucher gewöhnen zu müssen. Die Giraffen seien an die Gäste ganz dicht herangekommen, berichten die Mitarbeiter. Stammgäste hätten sogar Tränen vor Freude in den Augen gehabt und überschwänglich gegrüßt.

Das Highlight für viele Besucher befindet sich aber zweifelsfrei in Yukon Bay. Dort zeigt sich das noch namenlose Eisbärenbaby aufgrund er langen Schließung zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Auch Andreas Heinrich schaut sich mit Frau Daria und Sohn Damian das knapp sieben Monate alte Tier an. „Es ist eine kleine Abwechslung zum Alltag“, sagt Heinrich. Sie hatten Glück und konnten sich direkt einen der ersten Zugangsscheine sichern.

Daria, Damian und Andreas Heinrich haben einen freien Tag und gönnen sich eine Abwechslung vom Alltag. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der große Andrang bleibt – auch wegen der neuen Regelung – am Morgen noch aus. Mitarbeiter steuern aber vorsorglich den Einlass zum Eisbärenbaby. Auch hier: alles noch auf Probe. Die Kontrollen werden ernst genommen, ein Mitarbeiter weist sofort auf die Einhaltung der Abstandsregel hin, als es am Zaun zu eng wird.

Ein Hygienekonzept hatte der Zoo laut Casdorff schon lange vorher erarbeitet, um schnell reagieren zu können. „Wir wollen nun erst einmal vorsichtig anfangen“, sagt er. Externes Sicherheitspersonal zur Kontrolle soll es nicht geben. Die großen Tierhäuser wie das Tropenhaus bleiben ohnehin zunächst geschlossen, und auch kommentierte Fütterungen gibt es aufgrund der Menschenansammlung vorerst nicht.

Eingeschränkter Besuch rettet Zoo nicht vor Schaden

Die Preise für den Zoo-Eintritt bleiben allerdings gleich. Die Erleichterung über die neuerliche Öffnung ist Zoo-Chef Casdorff zwar anzumerken. Vor einem wirtschaftlichen Schaden wird es den Tierpark allerdings nicht bewahren. Die Besucherzahl an einem normalen Mittwoch liege bei 2200, was auch unter den neuen Bedingungen zu erfüllen ist. An einem guten Wochenende rechne der Zoo aber mit 10.000 bis 12.000 Besuchern – derzeit noch undenkbar.

Auch die Gastronomie bleibt zunächst geschlossen. In den kommenden Tagen könnte es aber – je nach Ergebnis der verschiedenen Probeläufe – weitere Angebote und Lockerungen geben.

So läuft der Zoo-Besuch unter neuen Bedingungen Der Besuch im Zoo Hannover funktioniert seit der Wiedereröffnung am Mittwoch nur nach vorheriger Onlineanmeldung. Besucher sollten also nicht spontan auftauchen, denn die Tageskassen bleiben geschlossen. Eintrittskarten sowie eine Zutrittsbescheinigung können nur online gebucht werden, Letztere ist kostenlos. Die Zutrittsberechtigung für eines der Zeitfenster können Sie hier reservieren. Das zusätzlich zu buchende Ticket können Sie auf dieser Seite finden. Beides gilt zum Eintritt in acht über den Tag verteilten Zeitfenstern; der Aufenthalt selbst ist dann unbegrenzt möglich. Wer eine Jahreskarte besitzt, muss kein zusätzliches Ticket, sondern nur die Zutrittsbescheinigung buchen. Pro Zeitfenster können zunächst 250 Besucher buchen, dann könnte die Zahl auf 375 steigen. Der Zutritt muss in dem gebuchten Zeitraum erfolgen, da die Zutrittsberechtigung ansonsten ihre Gültigkeit verliert. Der Zoo weist auf die allgemein geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften hin. Insbesondere darauf, dass Besucher mindestens anderthalb bis zwei Meter Abstand zu anderen Personen halten sollen. Zudem wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Zoo-Shop ist dieser, wie auch in anderen Geschäften, Pflicht.

Von Sebastian Stein